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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स21 खिलाड़ी और एक मेडल, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की बेइज्जती

21 खिलाड़ी और एक मेडल, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की बेइज्जती

ग्लास्गो में खेले गए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का प्रदर्शन शर्मनाक रहा. वहीं बांग्लादेश के लिए तो मामला और भी बुरा रहा. बांग्लादेश के खिलाड़ी एक भी मेडल नहीं जीत सके.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 03 Aug 2026 05:43 PM (IST)
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2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में जहां एक तरफ भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई. भारत ने इस मेगा इवेंट में कुल 39 मेडल जीतकर इतिहास लिखा. पाकिस्तान की बात करें तो उसके हिस्से सिर्फ एक मेडल आया. पाकिस्तान के खिलाड़ी जीरो गोल्ड और जीरो सिल्वर मेडल जीते. इसके अलावा बांग्लादेश का तो खाता भी नहीं खुला. इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में बांग्लादेश के खिलाड़ी कोई मेडल नहीं जीत सके. 

पाकिस्तान के नाम सिर्फ एक मेडल, बांग्लादेश का नहीं खुला खाता

कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का प्रदर्शन शर्मनाक रहा. ग्लास्गो में खेले गए इस मेगा इवेंट में पाकिस्तान के कुल 21 खिलाड़ी थे. फिर भी वो सिर्फ एक मेडल ही जीत सके. वहीं बांग्लादेश तो अपना खाता भी नहीं खोल पाया. 

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पाकिस्तान केवल एक ब्रॉन्ज मेडल ही जीत सका. यह पिछले 36 सालों में पाकिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन था, जिससे देश की खेल प्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं. पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार भाला फेंक चैंपियन अरशद नदीम बिना मेडल के ही खाली हाथ अपने देश लौटे. 

पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी ने बचाई देश की लाज

ग्लास्गो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पाकिस्तान के लिए महिला बॉक्सिंग खिलाड़ी फातिमा जाहरा ने 60 किग्रा श्रेणी में कांस्य पदक (ब्रॉन्ज मेडल) जीतकर देश की लाज बचाई. वरना बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान का भी खाता नहीं खुलता. 

भारत का रहा जलवा, जीते 39 मेडल 

ग्लास्गो में खेले गए 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा. भारत 39 मेडल के साथ चौथे नंबर पर रहा. भारत के 122 सदस्यीय दल ने 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते. भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड सात गोल्ड मेडल और कुल मिलाकर 10 मेडल हासिल किए. 

यह भी पढ़ें- 

2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का जलवा, 39 मेडल के साथ रचा गया इतिहास

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 03 Aug 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Commonwealth Games Arshad Nadeem Pakistan 2026 Commonwealth Games
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