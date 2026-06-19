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हिंदी न्यूज़अध्यात्मRahul Gandhi Birthday: मूलांक 1 के हैं राहुल गांधी, जानें इस अंक के लोगों की खासियत

Rahul Gandhi Birthday: मूलांक 1 के हैं राहुल गांधी, जानें इस अंक के लोगों की खासियत

Rahul Gandhi Birthday: 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी का मूलांक 1 बनता है, जिस पर सूर्य ग्रह का प्रभाव माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोग आत्मविश्वासी, और अपनी अलग पहचान बनाने वाले होते हैं।

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 19 Jun 2026 04:00 PM (IST)
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Rahul Gandhi Birthday: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. 19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी का मूलांक 1 बनता है. अंक ज्योतिष में 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 1 माना जाता है.

इस मूलांक के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जिसे नेतृत्व, आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता का कारक माना जाता है. यही वजह है कि मूलांक 1 वाले लोग अक्सर भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाने में सफल रहते हैं.

 

जन्मजात लीडर होते हैं मूलांक 1 वाले लोग

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व करने की स्वाभाविक क्षमता होती है. ये लोग किसी के पीछे चलने की बजाय खुद रास्ता बनाना पसंद करते हैं. ऐसे लोग अपने विचारों को खुलकर रखने में विश्वास रखते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते.

राहुल गांधी के राजनीतिक सफर में भी यह गुण कई बार देखने को मिला है, जहां उन्होंने लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी बात मजबूती से रखी.

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बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की होती है क्षमता

मूलांक 1 के लोग महत्वाकांक्षी और लक्ष्य के प्रति समर्पित माने जाते हैं. ये अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं.

इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये जोखिम लेने से नहीं घबराते और नई राह बनाने की कोशिश करते हैं. यही गुण इन्हें समाज में अलग पहचान दिलाता है.

 

आत्मविश्वास कभी-कभी बन सकता है कमजोरी

हर व्यक्ति की तरह मूलांक 1 वालों की भी कुछ कमजोरियां होती हैं. कई बार इनका आत्मविश्वास जिद या अहंकार में बदल सकता है. ये अपनी बात पर अड़े रहना पसंद करते हैं और दूसरों की सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं.

इसलिए अंक ज्योतिष में इन्हें धैर्य और विनम्रता बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

धन और करियर में मिलती है सफलता

मूलांक 1 वाले लोग अपने दम पर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं. ये मेहनत और नेतृत्व क्षमता के बल पर करियर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं. आर्थिक मामलों में भी ये लोग आमतौर पर मजबूत माने जाते हैं. हालांकि, कभी-कभी दिखावे और शौक पर अधिक खर्च करना इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.

रिश्तों में होते हैं भावुक और जिम्मेदार

बाहर से मजबूत नजर आने वाले मूलांक 1 के लोग अंदर से काफी संवेदनशील होते हैं। ये अपने परिवार और प्रियजनों की बहुत परवाह करते हैं. हालांकि, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना इनके लिए आसान नहीं होता.

रिश्तों में ये ईमानदारी, सम्मान और भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं.

प्रशासन और राजनीति में बनाते हैं अलग पहचान

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग अच्छे नेता, प्रशासक, प्रबंधक और निर्णय लेने वाले साबित होते हैं. इनमें लोगों को प्रेरित करने और मुश्किल समय में सही दिशा दिखाने की क्षमता होती है.

यही कारण है कि राजनीति, प्रशासन, बिजनेस और सार्वजनिक जीवन में इस मूलांक के लोग अक्सर ऊंचे पदों तक पहुंचते हैं.

क्या कहते हैं राहुल गांधी के अंक?

अंक ज्योतिष के नजरिए से देखें तो राहुल गांधी का मूलांक 1 उनकी नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और अलग सोच को दर्शाता है. यह मूलांक व्यक्ति को जीवन में संघर्षों से लड़ना, खुद की पहचान बनाना और बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देता है.

यही कारण है कि मूलांक 1 को अंक ज्योतिष में सबसे प्रभावशाली और ऊर्जावान मूलांकों में गिना जाता है.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:57 PM (IST)
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