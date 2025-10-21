हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़अध्यात्मBhai Dooj Yamuna Snan: यमलोक के भय से मुक्ति पाना है तो भाई दूज पर भाई-बहन करें इस घाट पर पवित्र स्नान

Bhai Dooj Yamuna Snan: यमलोक के भय से मुक्ति पाना है तो भाई दूज पर भाई-बहन करें इस घाट पर पवित्र स्नान

Bhai Dooj 2025: भाई दूज के दिन मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना स्नान का विशेष महत्व है. इस दिन भाई-बहन एक साथ स्नान कर तिलक करते हैं, जिससे पापों से मुक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है...

By : हर्षिका मिश्रा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Oct 2025 02:17 PM (IST)
Preferred Sources

Bhai Dooj Yamuna Vishram Ghat Snan: दीपावली के दो दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाता है. यह दिन भाई-बहन के स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक है. इस पर्व का प्रमुख केंद्र यमुना नदी, विशेषकर मथुरा का विश्राम घाट माना गया है. धर्मग्रंथों में लिखा गया है कि भाई दूज के दिन यमुना में स्नान और बहन द्वारा भाई को तिलक लगाने का विशेष महत्व होता है. ऐसा कहा जाता है कि जो भाई-बहन इस दिन यमुना में साथ स्नान करते हैं, उन्हें दीर्घायु, सुख-समृद्धि और पापों से मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है.

शास्त्रों के अनुसार, यमुना स्नान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और भाई-बहन के संबंधों में स्थायी प्रेम और सौहार्द बना रहता है. यह परंपरा केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि कर्म शुद्धि और आत्मिक जागरण का प्रतीक मानी जाती है. कहा जाता है कि इस दिन यमराज का भय भी समाप्त हो जाता है और जीवन में सकारात्मकता आती है.

पौराणिक कथा
धर्मग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में इस पर्व की कथा का उल्लेख मिलता है. सूर्यदेव की संतान यमराज और यमुना देवी भाई-बहन थे. यमुना बार-बार अपने भाई को घर आने के लिए आमंत्रित करती थीं, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे. एक दिन, कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमराज अपनी बहन के घर पहुंचे. यमुना ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, स्नान कराया, तिलक लगाया और भोजन कराया. यमराज प्रसन्न होकर बोले, “जो भी भाई-बहन इस दिन यमुना में स्नान करेगा और बहन से तिलक कराएगा, उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा.” तभी से यह परंपरा स्थापित हुई.

विश्राम घाट का महत्व
मथुरा का विश्राम घाट इस पर्व से जुड़ा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. मान्यता है कि यहीं भगवान श्रीकृष्ण ने कंस वध के बाद विश्राम किया था, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा. यह घाट यमुना तट का सबसे श्रेष्ठ और सिद्ध स्थल माना गया है. भाई दूज के दिन यहां हजारों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, क्योंकि यही वह स्थान है जहां यमराज और यमुना के मिलन की स्मृति आज भी जीवित है.

पुराणों में कहा गया है, “यमुना स्नानं तु द्वितीयायां कृतं येन तेन मुक्तिः सर्वपापेभ्यः.”
अर्थात, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना स्नान करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है.

वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अर्थ
हिंदू धर्म में हर परंपरा के पीछे गहरा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संदेश छिपा है. कार्तिक माह में जब सर्दी शुरू होती है, तब यमुना जैसे शुद्ध जल में स्नान करने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. साथ ही, भाई-बहन का साथ स्नान करना एकता, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है. यह पर्व हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रकृति, परिवार और संबंधों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मार्ग भी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 21 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Bhai Dooj 2025 Yamuna Vishram Ghat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
हेल्थ
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget