ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात

बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए टायर के एयर प्रेशर की नियमित जांच करें. बहुत से लोग टायरों का एयर प्रेशर लंबे समय तक नहीं जांचते, लेकिन यह एक बड़ी गलती है. अगर टायरों में हवा कम होती है, तो इंजन को बाइक चलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए हफ्ते में एक बार टायरों की हवा जरूर चेक करवाएं और कंपनी के अनुसार, सही प्रेशर बनाए रखें.