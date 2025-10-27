हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात

ये तरीके आजमा लिए तो बढ़ जाएगा आपकी बाइक का माइलेज, जान लें काम की बात

बाइक सबसे आसान और तेज साधन है. इससे न सिर्फ आपका वक्त बचता है, बल्कि यह ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है. लेकिन बढ़ती पेट्रोल की कीमतें अब जेब पर भारी पड़ने लगी हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Oct 2025 01:28 PM (IST)
बाइक सबसे आसान और तेज साधन है. इससे न सिर्फ आपका वक्त बचता है, बल्कि यह ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है. लेकिन बढ़ती पेट्रोल की कीमतें अब जेब पर भारी पड़ने लगी हैं.

आज के समय में लगभग हर घर में एक बाइक जरूर होती है. चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज पहुंचना हो या फिर बाजार तक कोई जरूरी काम, बाइक सबसे आसान और तेज साधन है. इससे न सिर्फ आपका वक्त बचता है, बल्कि यह ट्रैफिक में भी आसानी से निकल जाती है. लेकिन, बढ़ती पेट्रोल की कीमतें अब जेब पर भारी पड़ने लगी हैं. ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि उसकी बाइक कम पेट्रोल में ज्यादा दूरी तय करे यानी माइलेज बढ़िया हो, अगर आप भी यही सोचते हैं कि आपकी बाइक ज्यादा माइलेज दे और पेट्रोल की खपत कम हो, तो कुछ आसान आदतें अपनाकर आप यह कर सकते हैं. तो आइए आज हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं जो आपकी बाइक का माइलेज बढ़ाने में मदद करेंगे.

1/7
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए टायर के एयर प्रेशर की नियमित जांच करें. बहुत से लोग टायरों का एयर प्रेशर लंबे समय तक नहीं जांचते, लेकिन यह एक बड़ी गलती है. अगर टायरों में हवा कम होती है, तो इंजन को बाइक चलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए हफ्ते में एक बार टायरों की हवा जरूर चेक करवाएं और कंपनी के अनुसार, सही प्रेशर बनाए रखें.
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए टायर के एयर प्रेशर की नियमित जांच करें. बहुत से लोग टायरों का एयर प्रेशर लंबे समय तक नहीं जांचते, लेकिन यह एक बड़ी गलती है. अगर टायरों में हवा कम होती है, तो इंजन को बाइक चलाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पेट्रोल की खपत बढ़ जाती है. इसलिए हफ्ते में एक बार टायरों की हवा जरूर चेक करवाएं और कंपनी के अनुसार, सही प्रेशर बनाए रखें.
2/7
अगर आप बार-बार तेज एक्सीलरेशन और अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो बाइक का इंजन ज्यादा ईंधन खर्च करता है. ऐसे में कोशिश करें कि बाइक को एक नियमित स्पीड पर स्मूथ तरीके से चलाएं. इससे पेट्रोल की बचत होगी और इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी.
अगर आप बार-बार तेज एक्सीलरेशन और अचानक ब्रेक लगाते हैं, तो बाइक का इंजन ज्यादा ईंधन खर्च करता है. ऐसे में कोशिश करें कि बाइक को एक नियमित स्पीड पर स्मूथ तरीके से चलाएं. इससे पेट्रोल की बचत होगी और इंजन की लाइफ भी बढ़ेगी.
3/7
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए समय-समय पर सर्विसिंग करवाएं. बाइक को समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी है. सर्विसिंग के दौरान मैकेनिक इंजन ऑयल बदलता है, एयर फिल्टर साफ करता है और स्पार्क प्लग की जांच करता है. ये छोटे-छोटे काम माइलेज पर बड़ा असर डालते हैं. हर 2500 से 3000 किलोमीटर के बाद बाइक की सर्विस जरूर करवाएं.
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए समय-समय पर सर्विसिंग करवाएं. बाइक को समय पर सर्विस कराना बहुत जरूरी है. सर्विसिंग के दौरान मैकेनिक इंजन ऑयल बदलता है, एयर फिल्टर साफ करता है और स्पार्क प्लग की जांच करता है. ये छोटे-छोटे काम माइलेज पर बड़ा असर डालते हैं. हर 2500 से 3000 किलोमीटर के बाद बाइक की सर्विस जरूर करवाएं.
4/7
माइलेज बढ़ाने के लिए बाइक को ओवरलोड न करें. बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन रखने से इंजन पर दबाव बढ़ जाता है. अगर आप दो से ज्यादा लोगों को बाइक पर बैठते हैं या पीछे भारी सामान लाते हैं, तो पेट्रोल की खपत अपने आप बढ़ जाती है.
माइलेज बढ़ाने के लिए बाइक को ओवरलोड न करें. बाइक पर जरूरत से ज्यादा वजन रखने से इंजन पर दबाव बढ़ जाता है. अगर आप दो से ज्यादा लोगों को बाइक पर बैठते हैं या पीछे भारी सामान लाते हैं, तो पेट्रोल की खपत अपने आप बढ़ जाती है.
5/7
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए क्लच और गियर का सही यूज करें. कई लोग लगातार क्लच दबाए रखते हैं या बार-बार गियर बदलते हैं, जिससे इंजन पर दबाव पड़ता है और पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए क्लच का यूज सिर्फ गियर बदलते समय करें और सड़क की स्थिति के हिसाब से सही गियर चुनें.
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए क्लच और गियर का सही यूज करें. कई लोग लगातार क्लच दबाए रखते हैं या बार-बार गियर बदलते हैं, जिससे इंजन पर दबाव पड़ता है और पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए क्लच का यूज सिर्फ गियर बदलते समय करें और सड़क की स्थिति के हिसाब से सही गियर चुनें.
6/7
माइलेज बढ़ाने के लिए इंजन ऑयल समय पर बदलें. इंजन ऑयल अगर पुराना या गंदा हो जाता है, तो बाइक का इंजन स्मूथ तरीके से काम नहीं करता और माइलेज घट जाता है. हर सर्विस में या लगभग 2500 से 3000 किमी बाद इंजन ऑयल जरूर बदलवाएं. इससे इंजन की परफॉर्मेंस बनी रहती है.
माइलेज बढ़ाने के लिए इंजन ऑयल समय पर बदलें. इंजन ऑयल अगर पुराना या गंदा हो जाता है, तो बाइक का इंजन स्मूथ तरीके से काम नहीं करता और माइलेज घट जाता है. हर सर्विस में या लगभग 2500 से 3000 किमी बाद इंजन ऑयल जरूर बदलवाएं. इससे इंजन की परफॉर्मेंस बनी रहती है.
7/7
कई लोग बाइक स्टार्ट करते ही तेज चलाने लगते हैं. ऐसा करने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. ऐसे मे ध्यान रखें की बाइक स्टार्ट करने के बाद 30 से 40 सेकंड तक इंजन को आइडल पर चलने दें. इससे इंजन गर्म हो जाएगा और कम ईंधन में बेहतर काम करेगा.
कई लोग बाइक स्टार्ट करते ही तेज चलाने लगते हैं. ऐसा करने से इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. ऐसे मे ध्यान रखें की बाइक स्टार्ट करने के बाद 30 से 40 सेकंड तक इंजन को आइडल पर चलने दें. इससे इंजन गर्म हो जाएगा और कम ईंधन में बेहतर काम करेगा.
Published at : 27 Oct 2025 01:28 PM (IST)
Tags :
Bike Mileage Utility Bike Mileage

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड की बुराइयां, आर्यन खान का डिरेक्शन , एसआरके, राघव जुयाल, बॉबी देओल और अधिक फीट। अरमान खेड़ा
दिल्ली इंडी प्रोजेक्ट | संगीत और जुनून का मिलन | संगीतमय सफर, न्यशा और आशीष चौहान
Khesari Lal Yadav Interview: पवन सिंह विवाद | ज्योति सिंह और अधिक का समर्थन करें
DU की छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी की पत्नी भी थी वारदात में शामिल?
LIC का Smart Move! Tata Consumer और Dabur में बढ़ाई हिस्सेदारी| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
'मुस्लिम से शादी करते जेडी वेंस तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति नहीं बनते', ट्रंप की करीबी ने इस्लाम पर क्यों कह दी इतनी बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
मंत्री बेबी रानी मौर्य के PRO ने यूपीडा अधिकारी पर दर्ज कराया मुकदमा, लापरवाही का है आरोप
इंडिया
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
जानें कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो बनेंगे देश के अगले चीफ जस्टिस
स्पोर्ट्स
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
रणजी ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ का तूफानी शतक, 72 गेंदों पर सेंचुरी जड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब
टेलीविजन
जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला
जय भानुशाली और माही विज की टूटी शादी? क्यों 14 साल बाद इस जोड़ी ने लिया तलाक का फैसला
जनरल नॉलेज
Special Intensive Revision: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी होता है SIR, वहां चुनाव आयोग मांगता है कौन से डॉक्यूमेंट्स
यूटिलिटी
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
ट्रेंडिंग
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
Video: अभी फोन लगा दूंगी, सब के सब हिल जाओगे! ट्रेन में TTE से भिड़ गईं मैडम जी, खूब कटा बवाल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget