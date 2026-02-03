विदेश जाने के लिए टूर पैकेज पर घट गया टैक्स, अब मालदीव घूमने गए तो कितना खर्चा आएगा?

पहले ओवरसीज टूर पैकेज पर 5 प्रतिशत TCS देना पड़ता था. कुछ मौकों पर यह 20 प्रतिशत तक पहुंच जाता था. जिससे पैकेज बुक करते समय बड़ी रकम फंस जाती थी. अब सरकार ने इसे घटाकर फ्लैट 2 प्रतिशत कर दिया है. इसके साथ ही किसी तरह की थ्रेशहोल्ड लिमिट भी नहीं रखी गई है.