एक्सप्लोरर
विदेश जाने के लिए टूर पैकेज पर घट गया टैक्स, अब मालदीव घूमने गए तो कितना खर्चा आएगा?
Maldives Tour Package: ओवरसीज टूर पैकेज पर टैक्स कम होने से विदेश यात्रा सस्ती होगी. मालदीव ट्रिप की बुकिंग पर अब पहले से कम रकम देनी होगी. जानें फर्क कितना पड़ेगा.
केंद्रीय बजट 2026 में ओवरसीज खर्च पर लगने वाला TCS घटाकर बड़ा बदलाव किया गया है. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो विदेश घूमने का प्लान बनाते हैं. खासतौर टूर पैकेज लेने वालों के लिए अब विदेश ट्रिप प्लान करना आसान होगा.
1/6
2/6
Published at : 03 Feb 2026 03:59 PM (IST)
Tags :Maldives TCS Utility News Tour Package
यूटिलिटी
6 Photos
विदेश जाने के लिए टूर पैकेज पर घट गया टैक्स, अब मालदीव घूमने गए तो कितना खर्चा आएगा?
यूटिलिटी
6 Photos
LPG से लेकर FASTag तक... आज से हो रहे बड़े बदलाव, जानें कौन से नए नियम होंगे लागू?
यूटिलिटी
6 Photos
बैंक में आग लग जाए और लॉकर में रखे जरूरी कागज भी जल जाएं तो क्या होगा, कितना मिलता है मुआवजा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
लोकसभा में जोरदार हंगामा, चेयर पर पेपर उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Board परीक्षा से पहले ये 18 जिले संवेदनशील घोषित, 20, 23, 26 फरवरी की परीक्षा पर भी अहम निर्णय
क्रिकेट
पाकिस्तानी पत्रकार की इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने की बोलती बंद, सुरक्षा के मुद्दे पर पूछा सवाल तो कहा- हमें भारतीयों पर भरोसा
बॉलीवुड
कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण की जगह लेंगी सई पल्लवी? आया नया अपडेट
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion