विदेश जाने के लिए टूर पैकेज पर घट गया टैक्स, अब मालदीव घूमने गए तो कितना खर्चा आएगा?

Maldives Tour Package: ओवरसीज टूर पैकेज पर टैक्स कम होने से विदेश यात्रा सस्ती होगी. मालदीव ट्रिप की बुकिंग पर अब पहले से कम रकम देनी होगी. जानें फर्क कितना पड़ेगा.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 03 Feb 2026 03:59 PM (IST)
केंद्रीय बजट 2026 में ओवरसीज खर्च पर लगने वाला TCS घटाकर बड़ा बदलाव किया गया है. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो विदेश घूमने का प्लान बनाते हैं. खासतौर टूर पैकेज लेने वालों के लिए अब विदेश ट्रिप प्लान करना आसान होगा.

पहले ओवरसीज टूर पैकेज पर 5 प्रतिशत TCS देना पड़ता था. कुछ मौकों पर यह 20 प्रतिशत तक पहुंच जाता था. जिससे पैकेज बुक करते समय बड़ी रकम फंस जाती थी. अब सरकार ने इसे घटाकर फ्लैट 2 प्रतिशत कर दिया है. इसके साथ ही किसी तरह की थ्रेशहोल्ड लिमिट भी नहीं रखी गई है.
अब अगर आपका मालदीव जाने के प्लान है. आप मालदीव का 2 लाख रुपये का टूर पैकेज बुक करते हैं. पहले 5 प्रतिशत के हिसाब से 10000 रुपये TCS देना पड़ता था. कई बार नियमों के चलते यह रकम और भी ज्यादा होती थी.
Published at : 03 Feb 2026 03:59 PM (IST)
Maldives TCS Utility News Tour Package

