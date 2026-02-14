दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा

दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जिससे व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी हो और जरूरतमंदों तक लोगों तक पहुंचे. नई व्यवस्था के तहत अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसी के नाम पर राशन कार्ड जारी होगा.