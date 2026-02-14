एक्सप्लोरर
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
Ration Card Rules: दिल्ली में राशन कार्ड अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम पर बनेगा. इनकम लिमिट अब हो गई है पहले से ज्यादा. लेकिन फिर भी इन परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा.
देश में रहने और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कई जरूरी दस्तावेज होना अहम है. आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड जैसे कागजों के साथ राशन कार्ड भी एक बेहद डॉक्यूमेंट है. यह सिर्फ कम रेट पर अनाज लेने का लिए नहीं. बल्कि पहचान और पते का प्रमाण भी माना जाता है.
1/6
2/6
Published at : 14 Feb 2026 01:11 PM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
यूटिलिटी
6 Photos
ड्रिंक एंड ड्राइव में कटा 15000 का चालान लोक अदालत में कितने में निपटेगा? जान लें नियम
यूटिलिटी
6 Photos
RAC में रह गया ट्रेन का टिकट तो कितना पैसा मिलेगा वापस, जान लें मोदी सरकार का क्या है प्लान?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion