नौकरी छोड़कर बिजनेस का प्लान है? सरकार दे रही है 10 लाख रुपये तक ब्याज फ्री लोन
Rajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar: राजस्थान सरकार युवाओं को अपना काम शुरू करने का मौका दे रही है. इस स्कीम के तहत ब्याजमुक्त लोन मिल रहा है. कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें आवेदन जान लीजिए.
राजस्थान सरकार ने युवाओं को नौकरी खोजने वाले नहीं. बल्कि नौकरी देने वाले बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राज्य के पढ़े-लिखे और कुछ नया करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खास मौका बनकर आई है.
Published at : 28 Jan 2026 06:11 PM (IST)
Tags :Loan Scheme Utility News RAJASTHAN
