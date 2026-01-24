राजस्थान के इतने किसानों को नहीं मिला सीएम किसान निधि का पैसा, जानें अब क्या करें?

राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त आते ही कई किसानों के चेहरे खिले, लेकिन बड़ी संख्या में किसान ऐसे भी रहे जिनके खाते खाली ही रह गए. खेतों में काम के बीच जब लोगों ने मोबाइल चेक किया, तो करीब 9 लाख किसानों को पैसा न मिलने की बात सामने आई. यहीं से सवाल शुरू हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.