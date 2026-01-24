हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान के इतने किसानों को नहीं मिला सीएम किसान निधि का पैसा, जानें अब क्या करें?

Rajasthan CM Kisan Nidhi: राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त जारी हो चुकी है. लेकिन करीब 9 लाख किसानों को पैसा नहीं मिला. अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो क्या करें? जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Jan 2026 12:15 PM (IST)
Rajasthan CM Kisan Nidhi: राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त जारी हो चुकी है. लेकिन करीब 9 लाख किसानों को पैसा नहीं मिला. अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो क्या करें? जान लीजिए.

राजस्थान के किसानों को हर साल कुल 9000 रुपये की सम्मान निधि मिलती है. केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से 6000 रुपये और राज्य सरकार की योजना से 3000 रुपये. सरकारी की ओर से अब तक कई किसानों को इसका लाभ मिल चुका है.

राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त आते ही कई किसानों के चेहरे खिले, लेकिन बड़ी संख्या में किसान ऐसे भी रहे जिनके खाते खाली ही रह गए. खेतों में काम के बीच जब लोगों ने मोबाइल चेक किया, तो करीब 9 लाख किसानों को पैसा न मिलने की बात सामने आई. यहीं से सवाल शुरू हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.
राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त आते ही कई किसानों के चेहरे खिले, लेकिन बड़ी संख्या में किसान ऐसे भी रहे जिनके खाते खाली ही रह गए. खेतों में काम के बीच जब लोगों ने मोबाइल चेक किया, तो करीब 9 लाख किसानों को पैसा न मिलने की बात सामने आई. यहीं से सवाल शुरू हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले में आयोजित कार्यक्रम में इस किस्त को जारी किया. प्रदेशभर में 65,30,752 किसानों के खातों में 663 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. हर पात्र किसान को 1000 रुपये मिले. यह राशि खेती से जुड़ी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए दी जाती है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सिरोही जिले में आयोजित कार्यक्रम में इस किस्त को जारी किया. प्रदेशभर में 65,30,752 किसानों के खातों में 663 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए. हर पात्र किसान को 1000 रुपये मिले. यह राशि खेती से जुड़ी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए दी जाती है.
