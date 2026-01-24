एक्सप्लोरर
राजस्थान के इतने किसानों को नहीं मिला सीएम किसान निधि का पैसा, जानें अब क्या करें?
Rajasthan CM Kisan Nidhi: राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त जारी हो चुकी है. लेकिन करीब 9 लाख किसानों को पैसा नहीं मिला. अगर आपके खाते में राशि नहीं आई है तो क्या करें? जान लीजिए.
राजस्थान के किसानों को हर साल कुल 9000 रुपये की सम्मान निधि मिलती है. केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना से 6000 रुपये और राज्य सरकार की योजना से 3000 रुपये. सरकारी की ओर से अब तक कई किसानों को इसका लाभ मिल चुका है.
Published at : 24 Jan 2026 12:15 PM (IST)
