किन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जान लें नियम

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी. इसका मकसद पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों को ट्रेनिंग, टूलकिट और सस्ता लोन देकर मजबूत बनाना है. लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलता है. जो तय की गई पात्रता में आते हैं. इसलिए आवेदन से पहले नियम जानना बेहद जरूरी है.