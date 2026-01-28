किन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जान लें नियम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीकिन लोगों को नहीं मिलता पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ, जान लें नियम

PM Vishwakarma Yojana: सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना खास कारीगरों के लिए है. लेकिन हर व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकता. कौन लोग इसके दायरे से बाहर हैं और क्या हैं नियम. जान लीजिए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Jan 2026 02:13 PM (IST)
आज के दौर में सरकारी योजनाएं सिर्फ मदद नहीं, बल्कि रोज़गार और आत्मनिर्भरता का रास्ता बन चुकी हैं. केंद्र और राज्य सरकारें लगातार ऐसी स्कीमें ला रही हैं. जो लोगों को हुनर के दम पर आगे बढ़ने का मौका देती हैं. लेकिन हर योजना सभी के लिए नहीं होती. पीएम विश्वकर्मा योजना भी उन्हीं खास वर्गों के लिए बनाई गई है.

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी. इसका मकसद पारंपरिक कारीगरों और श्रमिकों को ट्रेनिंग, टूलकिट और सस्ता लोन देकर मजबूत बनाना है. लेकिन इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलता है. जो तय की गई पात्रता में आते हैं. इसलिए आवेदन से पहले नियम जानना बेहद जरूरी है.
जो लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते. उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता. इसमें वह लोग शामिल हैं जो किसी मान्यता प्राप्त पारंपरिक पेशे से जुड़े नहीं हैं. प्राइवेट नौकरी करने वाले, सरकारी कर्मचारी या बड़े व्यापार चलाने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं माने जाते.
Published at : 28 Jan 2026 02:13 PM (IST)
