पीएम किसान योजना का उठाना है लाभ तो जरूर कर लें ये काम, नहीं तो कट जाएगी 22वीं किस्त

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बात की जाए तो अपडेट है कि जनवरी 2026 तक यह जारी नहीं हुई है. पिछले पैटर्न को देखें तो फरवरी 2026 में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन किसानों की eKYC पूरी नहीं होगी. उनकी किस्त रोकी जा सकती है.