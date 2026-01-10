हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीपीएम किसान योजना का उठाना है लाभ तो जरूर कर लें ये काम, नहीं तो कट जाएगी 22वीं किस्त

पीएम किसान योजना का उठाना है लाभ तो जरूर कर लें ये काम, नहीं तो कट जाएगी 22वीं किस्त

PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार ने जरूरी अपडेट दिया है. अगर समय रहते eKYC और जरूरी प्रोसेस पूरी नहीं की, तो किस्त अटक सकती है. जान लीजिए डिटेल्स.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 10 Jan 2026 12:46 PM (IST)
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार ने जरूरी अपडेट दिया है. अगर समय रहते eKYC और जरूरी प्रोसेस पूरी नहीं की, तो किस्त अटक सकती है. जान लीजिए डिटेल्स.

पीएम किसान योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. यह रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. हर चार महीने में एक किस्त आती है. अब तक योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान इसका लाभ ले चुके हैं.

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बात की जाए तो अपडेट है कि जनवरी 2026 तक यह जारी नहीं हुई है. पिछले पैटर्न को देखें तो फरवरी 2026 में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन किसानों की eKYC पूरी नहीं होगी. उनकी किस्त रोकी जा सकती है.
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बात की जाए तो अपडेट है कि जनवरी 2026 तक यह जारी नहीं हुई है. पिछले पैटर्न को देखें तो फरवरी 2026 में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन किसानों की eKYC पूरी नहीं होगी. उनकी किस्त रोकी जा सकती है.
22वीं किस्त से पहले आधार आधारित eKYC पूरा करना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलें. Farmers Corner में eKYC पर क्लिक करें. आधार नंबर डालें. लिंक मोबाइल पर आए OTP को सबमिट करें. eKYC होते ही स्टेटस अपडेट हो जाएगा.
22वीं किस्त से पहले आधार आधारित eKYC पूरा करना सबसे जरूरी काम है. इसके लिए pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलें. Farmers Corner में eKYC पर क्लिक करें. आधार नंबर डालें. लिंक मोबाइल पर आए OTP को सबमिट करें. eKYC होते ही स्टेटस अपडेट हो जाएगा.
Published at : 10 Jan 2026 12:46 PM (IST)
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
