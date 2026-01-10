एक्सप्लोरर
पीएम किसान योजना का उठाना है लाभ तो जरूर कर लें ये काम, नहीं तो कट जाएगी 22वीं किस्त
PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से पहले सरकार ने जरूरी अपडेट दिया है. अगर समय रहते eKYC और जरूरी प्रोसेस पूरी नहीं की, तो किस्त अटक सकती है. जान लीजिए डिटेल्स.
पीएम किसान योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. यह रकम 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. हर चार महीने में एक किस्त आती है. अब तक योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसान इसका लाभ ले चुके हैं.
Published at : 10 Jan 2026 12:46 PM (IST)
