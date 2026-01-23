हर साल बच्चे के नाम जमा करें 10000, रिटायरमेंट तक हो जाएंगे 11 करोड़, जानें इस योजना के बारे में

NPS वात्सल्य अकाउंट पूरी तरह बच्चे के नाम पर खुलता है. लेकिन इसे माता-पिता या अभिभावक ऑपरेट करते हैं. इसमें किया गया निवेश लंबे समय तक मार्केट से जुड़ा रहता है. जिससे कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. यही वजह है कि छोटी रकम भी समय के साथ बड़ा फंड बना सकती है. जो आगे चलकर बच्चे की बड़ी जरूरतों में काम आए.