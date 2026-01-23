एक्सप्लोरर
हर साल बच्चे के नाम जमा करें 10000, रिटायरमेंट तक हो जाएंगे 11 करोड़, जानें इस योजना के बारे में
NPS Vatsalya: अगर आप बच्चे के नाम हर साल छोटी रकम निवेश करते हैं. तो यही निवेश लंबी अवधि में करोड़ों का फंड बना सकता है. NPS वात्सल्य योजना बच्चे के भविष्य के लिए बड़े काम की साबित होती है.
आज के समय में बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी चिंता उनकी पढ़ाई, करियर और आर्थिक सुरक्षा होती है. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने NPS वात्सल्य योजना शुरू की है. इस स्कीम के तहत माता-पिता अपने बच्चे के नाम से खास पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं.
Published at : 23 Jan 2026 01:14 PM (IST)
