एक्सप्लोरर
अचानक लिफ्ट गिर जाए तो कैसे बचाएं जान, किस तरीके से कम से कम होगी दिक्कत?
लिफ्ट में फंसने या खराबी आने पर घबराहट होना आम बात है. लेकिन यही घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. जोर-जोर से सांस लेना या हड़बड़ी करना कंडीशन को और बिगाड़ सकता है.
आज के समय में शहरों में ऊंची- ऊंची इमारतों, मॉल और ऑफिस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट का इस्तेमाल आम हो गया है. सीढ़ियों के बजाय लोग तक ज्यादातर लिफ्ट को ही प्राथमिकता देते हैं. हालांकि लिफ्ट जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. ऐसे में लिफ्ट फंसने, अचानक रुकने या तकनीकी खराबी की खबरें सामने आती रहती है. ऐसे में सबसे जरूरी है सही जानकारी और सूझबूझ, जिससे किसी भी इमरजेंसी में जान बचाई जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अचानक लिफ्ट गिर जाए तो जान कैसे बचाई जाएं और किस तरीके से कम से कम दिक्कत होगी.
1/6
2/6
Published at : 25 Dec 2025 07:58 AM (IST)
यूटिलिटी
6 Photos
मध्य प्रदेश में इंटर कास्ट मैरिज करने पर कितने मिलते हैं रुपये, जान लीजिए अप्लाई करने का तरीका
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion