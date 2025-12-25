अचानक लिफ्ट गिर जाए तो कैसे बचाएं जान, किस तरीके से कम से कम होगी दिक्कत?

लिफ्ट में फंसने या खराबी आने पर घबराहट होना आम बात है. लेकिन यही घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. जोर-जोर से सांस लेना या हड़बड़ी करना कंडीशन को और बिगाड़ सकता है. ऐसे में गहरी और धीमी सांस लें, खुद को शांत रखें और लिफ्ट में मौजूद दूसरे लोगों को भी संयम बनाए रखने के लिए कहें.