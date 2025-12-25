हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीअचानक लिफ्ट गिर जाए तो कैसे बचाएं जान, किस तरीके से कम से कम होगी दिक्कत?

अचानक लिफ्ट गिर जाए तो कैसे बचाएं जान, किस तरीके से कम से कम होगी दिक्कत?

लिफ्ट में फंसने या खराबी आने पर घबराहट होना आम बात है. लेकिन यही घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. जोर-जोर से सांस लेना या हड़बड़ी करना कंडीशन को और बिगाड़ सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 Dec 2025 07:58 AM (IST)
लिफ्ट में फंसने या खराबी आने पर घबराहट होना आम बात है. लेकिन यही घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. जोर-जोर से सांस लेना या हड़बड़ी करना कंडीशन को और बिगाड़ सकता है.

आज के समय में शहरों में ऊंची- ऊंची इमारतों, मॉल और ऑफिस बिल्डिंग में बनी लिफ्ट का इस्तेमाल आम हो गया है. सीढ़ियों के बजाय लोग तक ज्यादातर लिफ्ट को ही प्राथमिकता देते हैं. हालांकि लिफ्ट जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. ऐसे में लिफ्ट फंसने, अचानक रुकने या तकनीकी खराबी की खबरें सामने आती रहती है. ऐसे में सबसे जरूरी है सही जानकारी और सूझबूझ, जिससे किसी भी इमरजेंसी में जान बचाई जा सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अचानक लिफ्ट गिर जाए तो जान कैसे बचाई जाएं और किस तरीके से कम से कम दिक्कत होगी.

1/6
लिफ्ट में फंसने या खराबी आने पर घबराहट होना आम बात है. लेकिन यही घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. जोर-जोर से सांस लेना या हड़बड़ी करना कंडीशन को और बिगाड़ सकता है. ऐसे में गहरी और धीमी सांस लें, खुद को शांत रखें और लिफ्ट में मौजूद दूसरे लोगों को भी संयम बनाए रखने के लिए कहें.
लिफ्ट में फंसने या खराबी आने पर घबराहट होना आम बात है. लेकिन यही घबराहट सबसे बड़ा खतरा बन सकती है. जोर-जोर से सांस लेना या हड़बड़ी करना कंडीशन को और बिगाड़ सकता है. ऐसे में गहरी और धीमी सांस लें, खुद को शांत रखें और लिफ्ट में मौजूद दूसरे लोगों को भी संयम बनाए रखने के लिए कहें.
2/6
इसके बाद लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी अलार्म बटन को तुरंत दबाए. इससे बिल्डिंग की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस टीम या इमरजेंसी सर्विस को कंडीशन की जानकारी मिलती है. वहीं कई लिफ्ट में इंटरकॉम या कॉल बटन भी होता है, जिसका इस्तेमाल कर मदद मांगी जा सकती है.
इसके बाद लिफ्ट में मौजूद इमरजेंसी अलार्म बटन को तुरंत दबाए. इससे बिल्डिंग की सिक्योरिटी, मेंटेनेंस टीम या इमरजेंसी सर्विस को कंडीशन की जानकारी मिलती है. वहीं कई लिफ्ट में इंटरकॉम या कॉल बटन भी होता है, जिसका इस्तेमाल कर मदद मांगी जा सकती है.
Published at : 25 Dec 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Elevator Fall Safety Elevator Emergency Tips Elevator Stuck What To Do

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | Tamil Nadu Case | PM Modi | Unnao Rape Case | Merry Christmas
Kuldeep Senger को Delhi High Court से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा पीड़ित परिवार
कफ सिरप मामले को लेकर Akhilesh Yadav ने बीजेपी पर साधा निशाना, लखानऊ में आने वाले हैं पीएम मोदी
Atal bihari vajpayee Jayanti: लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे PM Modi
17 साल बाद Khaleda Zia के बेटे की वतन वापसी,Bangladesh में जोरदार स्वागत की तैयारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
टेलीविजन
Anupama Spoiler: राही को अपना बनाने के लिए प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
प्रेम को मौत के घाट उतारेगा दिवाकर, प्रार्थना दिखाएगी माही-गौतम को उसकी औकात
ट्रेंडिंग
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
हेल्थ
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget