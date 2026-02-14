एक्सप्लोरर
पीएम आवास योजना से इस राज्य में मिल रहे 2.80 लाख नए घर, जानें कैसे करें अप्लाई?
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य को 2 लाख 80 हजार नए मकानों की स्वीकृति दी है. इनमें से 2 लाख 65 हजार आवासों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.
छत्तीसगढ़ में अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राज्य को 2 लाख 80 हजार नए मकानों की स्वीकृति दी है. इनमें से 2 लाख 65 हजार आवासों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. वहीं जरूरत पड़ने पर मकानों की संख्या बढ़ाने का संकेत भी दिया गया है.
Published at : 14 Feb 2026 06:59 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion