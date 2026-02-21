पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान

घर खरीदने सबसे पहले बजट को देखें. सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत मत देखें, रजिस्ट्रेशन, स्टांप ड्यूटी, इंटीरियर और मेंटेनेंस भी जोड़ें. बैंक लोन की EMI आपकी मंथली इनकम का बैलेंस बिगाड़ न दे, इसका ध्यान रखें इमरजेंसी फंड बचाकर रखें. पूरा पैसा डाउन पेमेंट में लगा देना समझदारी नहीं है.