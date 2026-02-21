हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान

पहली बार घर खरीद रहे हैं, तो पढ़ लें ये खबर, नहीं तो होगा नुकसान

House Buying Tips: पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. हर एक चीज को अच्छे से चेक करें. वरना छोटा फैसला आगे चलकर बड़ा नुकसान बना सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Feb 2026 03:10 PM (IST)
House Buying Tips: पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. हर एक चीज को अच्छे से चेक करें. वरना छोटा फैसला आगे चलकर बड़ा नुकसान बना सकता है.

अपना खुद का घर होना लगभग हर इंसान का सपना होता है. किराये से छुटकारा, स्थिरता और सुरक्षा का एहसास, ये सब अपने घर से जुड़ा है. लेकिन पहली बार घर खरीदना जितना उत्साह भरा होता है उतना ही मुश्किल भी. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे चलकर आर्थिक दबाव बन सकता है.

घर खरीदने सबसे पहले बजट को देखें. सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत मत देखें, रजिस्ट्रेशन, स्टांप ड्यूटी, इंटीरियर और मेंटेनेंस भी जोड़ें. बैंक लोन की EMI आपकी मंथली इनकम का बैलेंस बिगाड़ न दे, इसका ध्यान रखें इमरजेंसी फंड बचाकर रखें. पूरा पैसा डाउन पेमेंट में लगा देना समझदारी नहीं है.
घर खरीदने सबसे पहले बजट को देखें. सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत मत देखें, रजिस्ट्रेशन, स्टांप ड्यूटी, इंटीरियर और मेंटेनेंस भी जोड़ें. बैंक लोन की EMI आपकी मंथली इनकम का बैलेंस बिगाड़ न दे, इसका ध्यान रखें इमरजेंसी फंड बचाकर रखें. पूरा पैसा डाउन पेमेंट में लगा देना समझदारी नहीं है.
लोकेशन पर समझौता बाद में भारी पड़ सकता है. ऑफिस से दूरी, स्कूल, अस्पताल, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं रोजमर्रा की जरूरत होती हैं. सिर्फ कम कीमत देखकर दूर का इलाका चुनना बाद में पछतावा बन सकता है.
लोकेशन पर समझौता बाद में भारी पड़ सकता है. ऑफिस से दूरी, स्कूल, अस्पताल, मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं रोजमर्रा की जरूरत होती हैं. सिर्फ कम कीमत देखकर दूर का इलाका चुनना बाद में पछतावा बन सकता है.
Published at : 21 Feb 2026 03:10 PM (IST)
