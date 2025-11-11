ठंड आते ही जमने लगती है सिलेंडर की गैस, लेकिन कभी न करें ये गलती

कभी भी सिलेंडर पर गर्म पानी न डालें और न ही उसे धूप में सीधे रखें. अगर गैस ठीक से नहीं आ रही है. तो रेगुलेटर को हल्का सा निकालकर दोबारा फिट करें. कई बार ऐसा करने से गैस का प्रेशर ठीक हो जाता है. खुद से कुछ और ट्राई न करें.