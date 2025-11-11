हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ठंड आते ही जमने लगती है सिलेंडर की गैस, लेकिन कभी न करें ये गलती

ठंड आते ही जमने लगती है सिलेंडर की गैस, लेकिन कभी न करें ये गलती

Gas Cylinder Safety Tips: सर्दियों में गैस सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है. लेकिन उसे खुद से जुगाड़ लगाकर गर्म करने की कोशिश न करें. वरना हो सकता है बड़ा हादसा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Gas Cylinder Safety Tips: सर्दियों में गैस सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है. लेकिन उसे खुद से जुगाड़ लगाकर गर्म करने की कोशिश न करें. वरना हो सकता है बड़ा हादसा.

सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और तापमान गिरते ही रसोई में सबसे ज्यादा दिक्कत गैस सिलेंडर के प्रेशर को लेकर आती है. कई बार ठंड में गैस ठीक से नहीं निकलती या लौ कमजोर हो जाती है. जिससे खाना बनाना मुश्किल हो जाता है.

ठंड के दिनों में गैस जमने की समस्या इसलिए होती है. क्योंकि तापमान गिरने पर एलपीजी का प्रेशर घट जाता है. इस वजह से रेगुलेटर से गैस का फ्लो कम हो जाता है. इसे ठीक करने के लिए आपको सिलेंडर के आसपास का तापमान सामान्य बनाए रखना चाहिए.
ठंड के दिनों में गैस जमने की समस्या इसलिए होती है. क्योंकि तापमान गिरने पर एलपीजी का प्रेशर घट जाता है. इस वजह से रेगुलेटर से गैस का फ्लो कम हो जाता है. इसे ठीक करने के लिए आपको सिलेंडर के आसपास का तापमान सामान्य बनाए रखना चाहिए.
सर्दियों में अक्सर गैस जल्दी आने के लिए सिलेंडर को गर्म करने की कोशिश करते हैं. जो सबसे बड़ी गलती है. सिलेंडर को गर्म पानी में डालना या आग के पास रखना बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे गैस का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और हादसे का खतरा बनता है.
सर्दियों में अक्सर गैस जल्दी आने के लिए सिलेंडर को गर्म करने की कोशिश करते हैं. जो सबसे बड़ी गलती है. सिलेंडर को गर्म पानी में डालना या आग के पास रखना बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे गैस का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और हादसे का खतरा बनता है.
एक आसान तरीका है कि सिलेंडर को रसोई या किसी बंद जगह में रखें जहां ठंडी हवा सीधे न पहुंचे. आप चाहें तो सिलेंडर के नीचे लकड़ी या मोटे कार्डबोर्ड की परत रख सकते हैं. जिससे नीचे की ठंड उसे प्रभावित न करे. इससे गैस का फ्लो स्टेबल रहता है.
एक आसान तरीका है कि सिलेंडर को रसोई या किसी बंद जगह में रखें जहां ठंडी हवा सीधे न पहुंचे. आप चाहें तो सिलेंडर के नीचे लकड़ी या मोटे कार्डबोर्ड की परत रख सकते हैं. जिससे नीचे की ठंड उसे प्रभावित न करे. इससे गैस का फ्लो स्टेबल रहता है.
कभी भी सिलेंडर पर गर्म पानी न डालें और न ही उसे धूप में सीधे रखें. अगर गैस ठीक से नहीं आ रही है. तो रेगुलेटर को हल्का सा निकालकर दोबारा फिट करें. कई बार ऐसा करने से गैस का प्रेशर ठीक हो जाता है. खुद से कुछ और ट्राई न करें.
कभी भी सिलेंडर पर गर्म पानी न डालें और न ही उसे धूप में सीधे रखें. अगर गैस ठीक से नहीं आ रही है. तो रेगुलेटर को हल्का सा निकालकर दोबारा फिट करें. कई बार ऐसा करने से गैस का प्रेशर ठीक हो जाता है. खुद से कुछ और ट्राई न करें.
अगर इसके बाद भी दिक्कत बनी रहे. तो गैस एजेंसी से संपर्क करें. टेक्निशयन सही तरीके से चेक कर सकते हैं कि दिक्कत रेगुलेटर में है या पाइप में. खुद से कोई जुगाड़ लगाना आपको मुश्किल में डाल सकता है. इसलिए ऐसा न करें.
अगर इसके बाद भी दिक्कत बनी रहे. तो गैस एजेंसी से संपर्क करें. टेक्निशयन सही तरीके से चेक कर सकते हैं कि दिक्कत रेगुलेटर में है या पाइप में. खुद से कोई जुगाड़ लगाना आपको मुश्किल में डाल सकता है. इसलिए ऐसा न करें.
सर्दियों में गैस के सही से इस्तेमाल के लिए सिर्फ थोड़ी सावधानी काफी है. सिलेंडर को ठंडी जगह से बचाएं. रेगुलेटर को सही तरह से लगाएं और किसी भी अनजान सलाह पर अमल न करें. थोड़ी समझदारी से न सिर्फ परेशानी दूर होगी बल्कि आप सेफ भी बनी रहेंगे.
सर्दियों में गैस के सही से इस्तेमाल के लिए सिर्फ थोड़ी सावधानी काफी है. सिलेंडर को ठंडी जगह से बचाएं. रेगुलेटर को सही तरह से लगाएं और किसी भी अनजान सलाह पर अमल न करें. थोड़ी समझदारी से न सिर्फ परेशानी दूर होगी बल्कि आप सेफ भी बनी रहेंगे.
Published at : 11 Nov 2025 01:06 PM (IST)
