ठंड आते ही जमने लगती है सिलेंडर की गैस, लेकिन कभी न करें ये गलती
Gas Cylinder Safety Tips: सर्दियों में गैस सिलेंडर का प्रेशर कम हो जाता है. लेकिन उसे खुद से जुगाड़ लगाकर गर्म करने की कोशिश न करें. वरना हो सकता है बड़ा हादसा.
सर्दियों की दस्तक हो चुकी है और तापमान गिरते ही रसोई में सबसे ज्यादा दिक्कत गैस सिलेंडर के प्रेशर को लेकर आती है. कई बार ठंड में गैस ठीक से नहीं निकलती या लौ कमजोर हो जाती है. जिससे खाना बनाना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 11 Nov 2025 01:06 PM (IST)
