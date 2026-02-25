जिस वेबसाइट पर कर रहे पेमेंट, वह किसी फ्रॉड की तो नहीं? ये स्टेप्स तुरंत बचा देंगे आपका कीमती पैसा

आप किसी फ्राॅड को पैसे तो नहीं भेज रहे आप घर बैठे खुद वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए किसी एजेंट या साइबर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं. बस सही प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी डालनी है. कुछ मिनट की जांच आपको हजारों कभी कभी लाखों रुपये के नुकसान से बचा सकती है.