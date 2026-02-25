जिस वेबसाइट पर कर रहे पेमेंट, वह किसी फ्रॉड की तो नहीं? ये स्टेप्स तुरंत बचा देंगे आपका कीमती पैसा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीजिस वेबसाइट पर कर रहे पेमेंट, वह किसी फ्रॉड की तो नहीं? ये स्टेप्स तुरंत बचा देंगे आपका कीमती पैसा

Fradu Identifying Tips: ऑनलाइन पेमेंट से पहले संदिग्ध वेबसाइट या व्यक्ति को सरकारी साइबर पोर्टल पर चेक करें. इन जानकारियों को दर्ज कर के पता करें कि कहीं पहले से शिकायत तो दर्ज नहीं है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Feb 2026 12:05 PM (IST)
आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त सबसे बड़ा खतरा फर्जी वेबसाइट और स्कैमर्स का है. कई लोग भरोसे में आकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि सामने वाला अकाउंट फ्रॉड था. अगर आपको जरा सा भी शक हो कि जिस वेबसाइट या व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं वह संदिग्ध है. तो पहले चेक कर लें.

आप किसी फ्राॅड को पैसे तो नहीं भेज रहे आप घर बैठे खुद वेरिफाई कर सकते हैं. इसके लिए किसी एजेंट या साइबर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं. बस सही प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी डालनी है. कुछ मिनट की जांच आपको हजारों कभी कभी लाखों रुपये के नुकसान से बचा सकती है.
सबसे पहले गूगल पर NCCRP टाइप करें. यह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है. जिसे National Cyber Crime Reporting Portal के नाम से जाना जाता है. वेबसाइट ओपन होते ही आपको ऑफिशियल साइबर क्राइम पोर्टल दिख जाएगा. हमेशा ध्यान रखें कि लिंक सरकारी डोमेन का ही हो.
Published at : 25 Feb 2026 12:05 PM (IST)
