जिस वेबसाइट पर कर रहे पेमेंट, वह किसी फ्रॉड की तो नहीं? ये स्टेप्स तुरंत बचा देंगे आपका कीमती पैसा
Fradu Identifying Tips: ऑनलाइन पेमेंट से पहले संदिग्ध वेबसाइट या व्यक्ति को सरकारी साइबर पोर्टल पर चेक करें. इन जानकारियों को दर्ज कर के पता करें कि कहीं पहले से शिकायत तो दर्ज नहीं है.
आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त सबसे बड़ा खतरा फर्जी वेबसाइट और स्कैमर्स का है. कई लोग भरोसे में आकर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि सामने वाला अकाउंट फ्रॉड था. अगर आपको जरा सा भी शक हो कि जिस वेबसाइट या व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं वह संदिग्ध है. तो पहले चेक कर लें.
Published at : 25 Feb 2026 12:05 PM (IST)
यूटिलिटी
