क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव

क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव

Credit Card New Rules: 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में बदलाव की तैयारी है. जिसका असर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर पड़ेगा. जान लीजिए किन 5 नियमों में हो रहा है बदलाव.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 Feb 2026 02:13 PM (IST)
Credit Card New Rules: 1 अप्रैल से इनकम टैक्स नियमों में बदलाव की तैयारी है. जिसका असर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर पड़ेगा. जान लीजिए किन 5 नियमों में हो रहा है बदलाव.

देश में करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर ट्रैवल और बड़े पेमेंट तक, कार्ड अब रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ का हिस्सा बन चुका है. अगर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं. तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव लागू हो सकते हैं. जो कि सीधे आपके कार्ड ट्रांजैक्शन और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े हैं. इनकम टैक्स की ओर से यह 5 नियम लागू हो जाएंगे तो इनका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा.
1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव लागू हो सकते हैं. जो कि सीधे आपके कार्ड ट्रांजैक्शन और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े हैं. इनकम टैक्स की ओर से यह 5 नियम लागू हो जाएंगे तो इनका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा.
सबसे बड़ा अपडेट हाई वैल्यू पेमेंट पर है. अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल का कुल भुगतान 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद में होता है. तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी.
सबसे बड़ा अपडेट हाई वैल्यू पेमेंट पर है. अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के बिल का कुल भुगतान 1 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद में होता है. तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाएगी.
Published at : 15 Feb 2026 02:13 PM (IST)
