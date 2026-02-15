क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव

1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव लागू हो सकते हैं. जो कि सीधे आपके कार्ड ट्रांजैक्शन और टैक्स रिकॉर्ड से जुड़े हैं. इनकम टैक्स की ओर से यह 5 नियम लागू हो जाएंगे तो इनका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा.