हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीगर्मियों में कम निवेश से शुरू करें ये 5 हाई डिमांड बिजनेस, होगी तगड़ी कमाई

गर्मियों में कम निवेश से शुरू करें ये 5 हाई डिमांड बिजनेस, होगी तगड़ी कमाई

Business Tips: गर्मी का सीजन छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा मौका बन सकता है. कम निवेश में ऐसे कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं जिनकी डिमांड इस मौसम में तेजी से बढ़ती है और कमाई भी मजबूत रहती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Feb 2026 09:03 AM (IST)
Business Tips: गर्मी का सीजन छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा मौका बन सकता है. कम निवेश में ऐसे कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं जिनकी डिमांड इस मौसम में तेजी से बढ़ती है और कमाई भी मजबूत रहती है.

सर्दियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और होली के साथ ही गर्मी का सीजन दस्तक देने वाला है. तापमान बढ़ता है तो लोगों की जरूरतें भी बदल जाती हैं. यही बदलाव कमाई के नए मौके लेकर आता है. अगर आप कम निवेश में छोटा लेकिन तेज चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. तो गर्मियों का वक्त शानदार साबित हो सकता है.

1/6
गर्मियों में बिजनेस की बात करें तो सबसे आसान और हाई डिमांड ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक्स और जूस सेंटर. गर्मी में नींबू पानी, शेक और फ्रेश फ्रूट जूस की डिमांड तेजी से बढ़ती है. तरबूज, खरबूजा और आम जैसे मौसमी फलों से अच्छा मार्जिन मिलता है. ठेला या छोटी दुकान से शुरुआत कर सकते हैं.
गर्मियों में बिजनेस की बात करें तो सबसे आसान और हाई डिमांड ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक्स और जूस सेंटर. गर्मी में नींबू पानी, शेक और फ्रेश फ्रूट जूस की डिमांड तेजी से बढ़ती है. तरबूज, खरबूजा और आम जैसे मौसमी फलों से अच्छा मार्जिन मिलता है. ठेला या छोटी दुकान से शुरुआत कर सकते हैं.
2/6
दूसरा दमदार आइडिया है आइसक्रीम और कुल्फी पार्लर. जैसे ही पारा चढ़ता है फ्रोजन डेजर्ट की बिक्री उछाल पकड़ लेती है. आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या लोकल लेवल पर खुद का सेटअप शुरू कर सकते हैं. मार्केट, पार्क या स्कूल के पास स्टॉल लगाने से फुटफॉल ज्यादा मिलता है और बिक्री तेजी से बढ़ती है.
दूसरा दमदार आइडिया है आइसक्रीम और कुल्फी पार्लर. जैसे ही पारा चढ़ता है फ्रोजन डेजर्ट की बिक्री उछाल पकड़ लेती है. आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या लोकल लेवल पर खुद का सेटअप शुरू कर सकते हैं. मार्केट, पार्क या स्कूल के पास स्टॉल लगाने से फुटफॉल ज्यादा मिलता है और बिक्री तेजी से बढ़ती है.
Published at : 19 Feb 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Ice Cream Utility News Business Tips

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
यूटिलिटी
छत्तीसगढ़ जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, इस तारीख 26 ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट
छत्तीसगढ़ जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, इस तारीख 26 ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
UP Election : Lucknow में CM Yogi और Bhagwat की 'गुपचुप' बैठक! 2027 चुनाव पर बना बड़ा प्लान? |
Crime News: गर्भवती पत्नी को खूनी 'सरप्राइज गिफ्ट' ! | Sansani
Janhit: कैमरे में कैद दिल्ली के 'स्पीडबाज' की करतूत | Delhi Dwarka Horror | Sahil Dhaneshra

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
'इंडियन डॉग, गो बैक...', ऑस्ट्रेलियाई में भारतीय पर नस्लीय हमला, 3 लोगों ने सिख युवक की नाक तोड़ी
महाराष्ट्र
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, महिला-बच्चों समेत कई घायल
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शिवनेरी किले में भीड़ बेकाबू, भगदड़ जैसी स्थिति, कई घायल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
क्रिकेट
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
हारते ही नीदरलैंड के कप्तान ने भारत को लेकर दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'आप यहां आकर बहुत...'
बॉलीवुड
Dhurandhar Overseas BO: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने ओवरसीज में सात साल बाद फिर रचा इतिहास, बना डाले ये 5 रिकॉर्ड्स
विश्व
Shahbaz Sharif US Visit: ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अमेरिका क्यों बुलाया? भारत संग डील के बीच पाकिस्तान-US में आखिर क्या पक रहा?
ट्रंप ने शहबाज शरीफ को अमेरिका क्यों बुलाया? भारत संग डील के बीच पाकिस्तान-US में आखिर क्या पक रहा?
हेल्थ
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
युवाओं में तेजी से बढ़ रहा जॉइंट पेन, 20-30 की उम्र और जोड़ों में दर्द? जानिए वजह और बचाव
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget