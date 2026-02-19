एक्सप्लोरर
गर्मियों में कम निवेश से शुरू करें ये 5 हाई डिमांड बिजनेस, होगी तगड़ी कमाई
Business Tips: गर्मी का सीजन छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा मौका बन सकता है. कम निवेश में ऐसे कई बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं जिनकी डिमांड इस मौसम में तेजी से बढ़ती है और कमाई भी मजबूत रहती है.
सर्दियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और होली के साथ ही गर्मी का सीजन दस्तक देने वाला है. तापमान बढ़ता है तो लोगों की जरूरतें भी बदल जाती हैं. यही बदलाव कमाई के नए मौके लेकर आता है. अगर आप कम निवेश में छोटा लेकिन तेज चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. तो गर्मियों का वक्त शानदार साबित हो सकता है.
1/6
2/6
Published at : 19 Feb 2026 09:03 AM (IST)
Tags :Ice Cream Utility News Business Tips
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
यूटिलिटी
6 Photos
ड्रिंक एंड ड्राइव में कटा 15000 का चालान लोक अदालत में कितने में निपटेगा? जान लें नियम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
नए इनकम टैक्स रूल्स से कितनी बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? एक क्लिक में समझें हिसाब
यूटिलिटी
छत्तीसगढ़ जाने वाले मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, इस तारीख 26 ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
यूटिलिटी
नया आधार ऐप हुआ लाॅन्च, जानें इसमें क्या हैं फीचर्स और क्या हैं फायदे
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion