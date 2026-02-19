गर्मियों में कम निवेश से शुरू करें ये 5 हाई डिमांड बिजनेस, होगी तगड़ी कमाई

दूसरा दमदार आइडिया है आइसक्रीम और कुल्फी पार्लर. जैसे ही पारा चढ़ता है फ्रोजन डेजर्ट की बिक्री उछाल पकड़ लेती है. आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं या लोकल लेवल पर खुद का सेटअप शुरू कर सकते हैं. मार्केट, पार्क या स्कूल के पास स्टॉल लगाने से फुटफॉल ज्यादा मिलता है और बिक्री तेजी से बढ़ती है.