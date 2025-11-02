हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा

5 लाख की पूंजी में शुरू करें ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में होगा लाखों का मुनाफा

Business Ideas Under 5 Lakh Rupees: कम बजट में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका. जानें कौन-से बिजनेस सिर्फ 5 लाख रुपये में शुरू किए जा सकते हैं. जिनसे कुछ ही महीनों में बढ़ने लगती है कमाई.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Business Ideas Under 5 Lakh Rupees: कम बजट में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका. जानें कौन-से बिजनेस सिर्फ 5 लाख रुपये में शुरू किए जा सकते हैं. जिनसे कुछ ही महीनों में बढ़ने लगती है कमाई.

आजकल देश में स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करने का क्रेज काफी बढ़ गया है. कई लोग नौकरी करने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करना पसंद करते हैं. लेकिन अक्सर उन्हें समझ नहीं आता कि कम पूंजी में कौन-सा काम सही रहेगा. अगर आपके पास लगभग 5 लाख रुपये की पूंजी है. तो ऐसे कई बिजनेस हैं जो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.

1/6
5 लाख रुपये में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज़ शॉप खोलते हैं. तो इसमें काफी मुनाफा हासिल कर सकते हैं. आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और उनकी रिपेयरिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आप मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज़ की छोटी दुकान खोल सकते हैं.
5 लाख रुपये में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज़ शॉप खोलते हैं. तो इसमें काफी मुनाफा हासिल कर सकते हैं. आज हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है और उनकी रिपेयरिंग की डिमांड लगातार बढ़ रही है. थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आप मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज़ की छोटी दुकान खोल सकते हैं.
2/6
आज लोग हेल्थ कॉन्शस हो गए हैं और केमिकल फ्री सामान खरीदना पसंद करते हैं. आप ऑर्गेनिक दालें, तेल, मसाले या स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार करके बेच सकते हैं. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिजनेस घर से भी शुरू हो सकता है.
आज लोग हेल्थ कॉन्शस हो गए हैं और केमिकल फ्री सामान खरीदना पसंद करते हैं. आप ऑर्गेनिक दालें, तेल, मसाले या स्किन केयर प्रोडक्ट्स तैयार करके बेच सकते हैं. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बिजनेस घर से भी शुरू हो सकता है.
3/6
अगर आपको सोशल मीडिया, कंटेंट और ऐड रन करने की समझ है. तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस बेहद फायदेमंद है. शुरुआती खर्च सिर्फ लैपटॉप, इंटरनेट और कुछ जरूरी टूल्स में लगेगा. छोटे बिजनेस और ब्रांड्स को प्रमोशन की जरूरत होती है. जिससे कमाई जल्दी शुरू हो जाती है.
अगर आपको सोशल मीडिया, कंटेंट और ऐड रन करने की समझ है. तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस बेहद फायदेमंद है. शुरुआती खर्च सिर्फ लैपटॉप, इंटरनेट और कुछ जरूरी टूल्स में लगेगा. छोटे बिजनेस और ब्रांड्स को प्रमोशन की जरूरत होती है. जिससे कमाई जल्दी शुरू हो जाती है.
4/6
प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी आजकल काफी ट्रेंड में है. आप टी-शर्ट, मग, बैग या कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स डिजाइन करवा सकते हैं. प्रोडक्ट तभी तैयार होता है जब ऑर्डर मिलता है. इसलिए इन्वेंट्री का खर्च नहीं होता. 5 लाख रुपये में वेबसाइट, डिजाइन और मार्केटिंग के साथ अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है.
प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस भी आजकल काफी ट्रेंड में है. आप टी-शर्ट, मग, बैग या कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स डिजाइन करवा सकते हैं. प्रोडक्ट तभी तैयार होता है जब ऑर्डर मिलता है. इसलिए इन्वेंट्री का खर्च नहीं होता. 5 लाख रुपये में वेबसाइट, डिजाइन और मार्केटिंग के साथ अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है.
5/6
फोटो और वीडियो प्रोडक्शन बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है. शादियों, सोशल मीडिया कंटेंट और ऐड की डिमांड लगातार बढ़ रही है. कैमरा, लाइटिंग और एडिटिंग टूल्स पर एक बार पैसा लगा कर लंबे समय तक कमाई होती रहती है. क्रिएटिव लोग इसे पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं.
फोटो और वीडियो प्रोडक्शन बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है. शादियों, सोशल मीडिया कंटेंट और ऐड की डिमांड लगातार बढ़ रही है. कैमरा, लाइटिंग और एडिटिंग टूल्स पर एक बार पैसा लगा कर लंबे समय तक कमाई होती रहती है. क्रिएटिव लोग इसे पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं.
6/6
होम बेकरी या मिठाई बिजनेस भी शानदार ऑप्श है. लोग घर का बना ताजा और साफ-सुथरा खाना पसंद करते हैं. आप घर की किचन से बेकरी या मिठाई का काम शुरू कर सकते हैं. अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो रेगुलर ग्राहक मिल जाते हैं और कुछ ही महीनों में बिजनेस बढ़ने लगता है.
होम बेकरी या मिठाई बिजनेस भी शानदार ऑप्श है. लोग घर का बना ताजा और साफ-सुथरा खाना पसंद करते हैं. आप घर की किचन से बेकरी या मिठाई का काम शुरू कर सकते हैं. अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो रेगुलर ग्राहक मिल जाते हैं और कुछ ही महीनों में बिजनेस बढ़ने लगता है.
Published at : 02 Nov 2025 03:10 PM (IST)
Tags :
Business Small Business Utility News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

आयुष्मान खुराना इंटरव्यू | थम्मा, कलेक्शन, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, आगामी प्रोजेक्ट्स और बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | शाह बानो मामला | महिला अधिकार | बॉलीवुड का काला पक्ष
Dularchand Case: सफेद पैंट-शर्ट में दिखे Anant Singh को रात के सन्नाटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड की टाइमलाइन, लगातार बदलते ढर्रे पर | जन्नत, हक़ और भी बहुत कुछ
Anant Singh Arrest: आधी रात अनंत सिंह गिरफ्तार । Bihar Election । Dularchand Murder Case

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
'मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाचकर भी दिखाएंगे', बेगूसराय में फिर बोले राहुल गांधी; 56 इंच की छाती पर भी कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने...', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
'घर में नहीं हैं दाने, अम्मा चली भुनाने', अखिलेश यादव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज
टेलीविजन
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
प्रेग्नेंट भारती सिंह की तबियत नहीं ठीक, बोलीं- डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा
क्रिकेट
IND-W vs SA-W Final Live Score: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
LIVE: नवी मुंबई में शुरू हो गई तेज बारिश, पहले से थी खराब आउटफील्ड; अब समय पर नहीं शुरू होगा फाइनल
इंडिया
'हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद यादव हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
'हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी', दुलारचंद हत्याकांड में एक्शन के बाद बोले CEC ज्ञानेश कुमार
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
Shah Rukh Khan Birthday: शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
शाहरुख खान इलेक्शन लड़े तो क्या होगा चुनाव चिह्न, खुद दिया था इस सवाल का जवाब
लाइफस्टाइल
Correct way to drink wine: 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
99 पर्सेंट लोग नहीं जानते वाइन पीने का सही तरीका, क्या आप भी करते हैं ये गलतियां?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget