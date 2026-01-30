बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीबैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?

Bank Account Mobile Number Change: बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर काफी जरूरी होता है. अगर पुराना नंबर बंद हो गया है. तो दूसरा नंबर जोड़ लेना चाहिए. क्या होती है इसके लिए बैंक की प्रक्रिया? जान लें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 30 Jan 2026 02:36 PM (IST)
आज के वक्त में लगभग सभी के बैंक खाता होते हैं. बैंक खातों में लोग सिर्फ पैसे जमा ही नहीं करते बल्कि और भी जरूरी काम होते हैं. बैंक से जुड़े ज्यादा कामों के लिए लिंक्ड नंबर बहुत जरूरी होता है. बिना इसके आप कोई काम नहीं कर पाते.

अक्सर लोग सोचते हैं कि बैंक खाते में दूसरा मोबाइल नंबर जोड़ना झंझट वाला काम है. लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म भरना होगा और समय बर्बाद होगा. जबकिऐसा नहीं होता अब बैंक ने इस प्रोसेस काफी आसान कर दिया है. आप चाहें तो घर बैठे या फिर ब्रांच जाकर आसानी से नंबर अपडेट कर सकते हैं.
बैंक खाते में मोबाइल नंबर जोड़ने या बदलने के तीन तरीके होते हैं. एटीएम के जरिए, नेट बैंकिंग की मदद से और सीधे होम ब्रांच जाकर. हर तरीका अलग जरूरत और सुविधा के हिसाब से बनाया गया है. जिससे ग्राहक को ज्यादा परेशानी न हो.
Published at : 30 Jan 2026 02:36 PM (IST)
