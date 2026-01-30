एक्सप्लोरर
बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?
Bank Account Mobile Number Change: बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर काफी जरूरी होता है. अगर पुराना नंबर बंद हो गया है. तो दूसरा नंबर जोड़ लेना चाहिए. क्या होती है इसके लिए बैंक की प्रक्रिया? जान लें.
आज के वक्त में लगभग सभी के बैंक खाता होते हैं. बैंक खातों में लोग सिर्फ पैसे जमा ही नहीं करते बल्कि और भी जरूरी काम होते हैं. बैंक से जुड़े ज्यादा कामों के लिए लिंक्ड नंबर बहुत जरूरी होता है. बिना इसके आप कोई काम नहीं कर पाते.
1/6
2/6
Published at : 30 Jan 2026 02:36 PM (IST)
Tags :Bank Mobile Number Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने की तैयारी, यहां देखें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं
यूटिलिटी
6 Photos
UPI से पैसे भेजने के बाद भी सामने वाले को नहीं हुए रिसीव, इस कंडीशन में कहां करें शिकायत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब बात असली हिंदू और नकली हिंदू की है', प्रयागराज में दोबारा स्नान के सवाल पर बोले शंकराचार्य
बॉलीवुड
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion