बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?

अक्सर लोग सोचते हैं कि बैंक खाते में दूसरा मोबाइल नंबर जोड़ना झंझट वाला काम है. लाइन में लगना पड़ेगा, फॉर्म भरना होगा और समय बर्बाद होगा. जबकिऐसा नहीं होता अब बैंक ने इस प्रोसेस काफी आसान कर दिया है. आप चाहें तो घर बैठे या फिर ब्रांच जाकर आसानी से नंबर अपडेट कर सकते हैं.