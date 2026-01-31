एक्सप्लोरर
बैंक में आग लग जाए और लॉकर में रखे जरूरी कागज भी जल जाएं तो क्या होगा, कितना मिलता है मुआवजा?
Bank Locker Compensation: बैंक लॉकर में ऱखे दस्तावेजों के जलने से नुकसान होने परग्राहक को मुआवजा मिल सकता है? ऐसी सिचुएशन में बैंक की कितनी जिम्मेदारी होती है जान लीजिए.
जब लोगों को कोई बहुत जरूरी या कीमती चीज सुरक्षित रखनी होती है.तो वह उसे बैंक के लॉकर में जमा करवा देते हैं. लॉकर को सुरक्षित मानकर लोग अपने दस्तावेज, जेवरात और अन्य अहम सामान वहां रखते हैं. यह सोचकर रखा जाता है कि बैंक की निगरानी में उनका सामान सुरक्षित रहेगा.
Published at : 31 Jan 2026 05:08 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
