बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका

बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका

Bank Account Rules: अगर अचानक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए. तो रोजमर्रा के काम रुक सकते हैं और परेशानी बढ़ सकती है. इस सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे करवाएं बैंक खाता एक्टिव.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Bank Account Rules: अगर अचानक आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए. तो रोजमर्रा के काम रुक सकते हैं और परेशानी बढ़ सकती है. इस सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे करवाएं बैंक खाता एक्टिव.

देश में लगभग हर एक नागरिक के पास आज कम से कम एक बैंक खाता जरूर होता है. सैलरी आनी हो, सब्सिडी मिलनी हो, EMI कटनी हो या ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, हर काम बैंक अकाउंट से जुड़ा है. ऐसे में अगर अचानक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो परेशानी होती है.

बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर न पैसे निकलते हैं. न ट्रांजेक्शन हो पाता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि अकाउंट क्यों फ्रीज होता है और उसे दोबारा कैसे एक्टिव कराया जा सकता है. आपको बता दें अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि खाते से किसी भी तरह का लेनदेन टेंपररी तौर पर रोक दिया गया है.
बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर न पैसे निकलते हैं. न ट्रांजेक्शन हो पाता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि अकाउंट क्यों फ्रीज होता है और उसे दोबारा कैसे एक्टिव कराया जा सकता है. आपको बता दें अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि खाते से किसी भी तरह का लेनदेन टेंपररी तौर पर रोक दिया गया है.
कई बार केवाईसी अपडेट न कराने पर बैंक यह कदम उठाता है. कभी लंबे समय तक कोई ट्रांजेक्शन न होने पर खाता इनएक्टिव मान लिया जाता है. संदिग्ध लेनदेन दिखने पर भी सेफ्टी कारणों से रोक लग सकती है. भारत में बैंक खातों को फ्रीज करने का अधिकार नियमों के तहत दिया गया है.
कई बार केवाईसी अपडेट न कराने पर बैंक यह कदम उठाता है. कभी लंबे समय तक कोई ट्रांजेक्शन न होने पर खाता इनएक्टिव मान लिया जाता है. संदिग्ध लेनदेन दिखने पर भी सेफ्टी कारणों से रोक लग सकती है. भारत में बैंक खातों को फ्रीज करने का अधिकार नियमों के तहत दिया गया है.
Published at : 17 Feb 2026 05:47 PM (IST)
Embed widget