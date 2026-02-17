बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो कैसे कराएं अनफ्रीज, जान लें तरीका

बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर न पैसे निकलते हैं. न ट्रांजेक्शन हो पाता है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि अकाउंट क्यों फ्रीज होता है और उसे दोबारा कैसे एक्टिव कराया जा सकता है. आपको बता दें अकाउंट फ्रीज होने का मतलब है कि खाते से किसी भी तरह का लेनदेन टेंपररी तौर पर रोक दिया गया है.