आपके फोन में छिपा है सोना-चांदी का खजाना! जानिए मोबाइल के किस हिस्से में होता है असली माल
Smartphone: क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्मार्टफोन आप रोज़ हाथ में पकड़ते हैं, वह सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं बल्कि धातुओं की एक छोटी-सी खदान भी है?
क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्मार्टफोन आप रोज़ हाथ में पकड़ते हैं, वह सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं बल्कि धातुओं की एक छोटी-सी खदान भी है? फोन को तेज, मजबूत और हल्का बनाने के पीछे कई कीमती और खास मेटल्स की बड़ी भूमिका होती है. यही वजह है कि एक छोटा-सा फोन अपने अंदर सोना, चांदी से लेकर लिथियम तक छिपाए होता है. अगर आप जानना चाहते हैं कि स्मार्टफोन के किस हिस्से में कौन-सा मेटल इस्तेमाल होता है तो यह जानकारी आपके लिए काफी दिलचस्प साबित होगी.
Published at : 25 Jan 2026 01:00 PM (IST)
Tags :Smartphone TECH NEWS HINDI
