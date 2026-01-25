आपके फोन में छिपा है सोना-चांदी का खजाना! जानिए मोबाइल के किस हिस्से में होता है असली माल

जब आप फोन को हाथ में लेते हैं तो वह भारी महसूस नहीं होता, जबकि उसके अंदर दर्जनों पार्ट्स लगे होते हैं. इसकी वजह फोन की बॉडी में इस्तेमाल होने वाले खास मेटल्स हैं. आमतौर पर स्मार्टफोन का फ्रेम एल्युमीनियम से बनाया जाता है जो फोन को मजबूती देता है और गिरने पर उसे जल्दी डैमेज होने से बचाता है.