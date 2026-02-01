AC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित

गर्मी के सीजन में AC की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं. दुकानदार मांग बढ़ने का फायदा उठाकर प्राइस बढ़ा देते हैं. लेकिन सीजन शुरू होने से पहले यानी मार्च-अप्रैल या मई के शुरुआती महीनों में AC के दाम सामान्य या डिस्काउंटेड होते हैं. ऐसे में पहले खरीदारी करने से आप काफी रुपए बचा सकते हैं और बेहतर ऑफर भी आसानी से मिल जाते हैं.