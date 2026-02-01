हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित

AC खरीदने का सही समय कब! क्या सीजन शुरू होने से पहले लेना होता है फायदेमंद? यहां समझें पूरा जोड-गणित

AC: गर्मी का मौसम आते ही एसी (Air Conditioner) की मांग बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि AC खरीदने का सबसे सही समय गर्मी के शुरू होने से पहले होता है?

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 11:10 AM (IST)
AC: गर्मी का मौसम आते ही एसी (Air Conditioner) की मांग बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि AC खरीदने का सबसे सही समय गर्मी के शुरू होने से पहले होता है?

गर्मी का मौसम आते ही एसी (Air Conditioner) की मांग बढ़ जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि AC खरीदने का सबसे सही समय गर्मी के शुरू होने से पहले होता है? इस समय खरीदारी करने के कई फायदे हैं जो न सिर्फ पैसे बचाते हैं बल्कि बेहतर विकल्प चुनने में भी मदद करते हैं. आइए जानते हैं AC सीजन शुरू होने से पहले खरीदने के 5 बड़े फायदे.

1/5
गर्मी के सीजन में AC की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं. दुकानदार मांग बढ़ने का फायदा उठाकर प्राइस बढ़ा देते हैं. लेकिन सीजन शुरू होने से पहले यानी मार्च-अप्रैल या मई के शुरुआती महीनों में AC के दाम सामान्य या डिस्काउंटेड होते हैं. ऐसे में पहले खरीदारी करने से आप काफी रुपए बचा सकते हैं और बेहतर ऑफर भी आसानी से मिल जाते हैं.
गर्मी के सीजन में AC की कीमतें अक्सर बढ़ जाती हैं. दुकानदार मांग बढ़ने का फायदा उठाकर प्राइस बढ़ा देते हैं. लेकिन सीजन शुरू होने से पहले यानी मार्च-अप्रैल या मई के शुरुआती महीनों में AC के दाम सामान्य या डिस्काउंटेड होते हैं. ऐसे में पहले खरीदारी करने से आप काफी रुपए बचा सकते हैं और बेहतर ऑफर भी आसानी से मिल जाते हैं.
2/5
गर्मी के पीक सीजन में कई मॉडल जल्दी बिक जाते हैं और कुछ वेरिएंट्स स्टॉक में नहीं रहते. वहीं, सीजन से पहले AC लेने पर आपको मार्केट में सभी ब्रांड्स और वेरिएंट्स उपलब्ध रहते हैं. इस समय आप अपने बजट और कमरे के आकार के अनुसार सही AC चुन सकते हैं.
गर्मी के पीक सीजन में कई मॉडल जल्दी बिक जाते हैं और कुछ वेरिएंट्स स्टॉक में नहीं रहते. वहीं, सीजन से पहले AC लेने पर आपको मार्केट में सभी ब्रांड्स और वेरिएंट्स उपलब्ध रहते हैं. इस समय आप अपने बजट और कमरे के आकार के अनुसार सही AC चुन सकते हैं.
Published at : 01 Feb 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
AC Tips TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Union Budget 2026:बजट से पहले गिरावट के साथ खुला Share Market | Nirmala Sitharaman | Parliament
Union Budget 2026: बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मिलीं Nirmala Sitharaman | Parliament Session
Donald Trump का दावा, 'वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत' | America | Breaking | ABP News
Budget Day Saree Tradition: FM Nirmala Sitharaman का Kanchivaram Look और Cultural Signal| Paisa Live
Union Budget 2026: दो भागों में पेश होगा बजट? क्या आपकी जेब से है इसका कनेक्शन? | Nirmala Sitharaman

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
बजट 2026 पेश होने से पहले अखिलेश यादव बोले- 'जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं...'
विश्व
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
'भारत संग तेल पर बड़ी डील...', बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज, बड़े बयान से चौंकाया
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Nicotine Craving: सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?
सिगरेट का कश जाते ही क्यों मिट जाती है तलब, कैसे काम करता है निकोटीन?
हेल्थ
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
सर्दी-जुकाम में चिकन सूप क्यों करता है तेजी से रिकवरी? डाइटिशियन ने बताए 4 बड़े फायदे
एग्रीकल्चर
बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी
बिहार में बांस की खेती बनेगी कमाई का मजबूत जरिया, सरकार दे रही है 50 फीसदी सब्सिडी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget