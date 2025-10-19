हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीपुराने फोन का क्या करती हैं स्मार्टफोन कंपनियां! उठ गया सीक्रेट से पर्दा

पुराने फोन का क्या करती हैं स्मार्टफोन कंपनियां! उठ गया सीक्रेट से पर्दा

Old Smartphone: आज के डिजिटल युग में हर साल नए-नए स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं. बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और दमदार बैटरी वाले मॉडल आते ही लोग अपने पुराने फोन को बदल देते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 10:39 AM (IST)
Old Smartphone: आज के डिजिटल युग में हर साल नए-नए स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं. बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और दमदार बैटरी वाले मॉडल आते ही लोग अपने पुराने फोन को बदल देते हैं.

आज के डिजिटल युग में हर साल नए-नए स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं. बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और दमदार बैटरी वाले मॉडल आते ही लोग अपने पुराने फोन को बदल देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपना पुराना फोन एक्सचेंज या रिसाइकल के लिए देते हैं तो कंपनियां इन पुराने फोनों का आखिर करती क्या हैं? आइए, जानते हैं वो राज़ जो अब तक बहुत कम लोगों को पता था.

1/5
जब कोई यूज़र फोन एक्सचेंज ऑफर के तहत नया स्मार्टफोन खरीदता है तो पुराना फोन कंपनी या उसके पार्टनर को वापस चला जाता है. ये डिवाइस सीधे एक रिसाइक्लिंग सेंटर या रिफर्बिशिंग यूनिट में भेजे जाते हैं. वहां सबसे पहले फोन की फिजिकल और टेक्निकल जांच होती है यानी फोन काम कर रहा है या नहीं, उसकी बैटरी और मदरबोर्ड की स्थिति कैसी है और क्या उसमें कोई रिसेल वैल्यू बची है.
जब कोई यूज़र फोन एक्सचेंज ऑफर के तहत नया स्मार्टफोन खरीदता है तो पुराना फोन कंपनी या उसके पार्टनर को वापस चला जाता है. ये डिवाइस सीधे एक रिसाइक्लिंग सेंटर या रिफर्बिशिंग यूनिट में भेजे जाते हैं. वहां सबसे पहले फोन की फिजिकल और टेक्निकल जांच होती है यानी फोन काम कर रहा है या नहीं, उसकी बैटरी और मदरबोर्ड की स्थिति कैसी है और क्या उसमें कोई रिसेल वैल्यू बची है.
2/5
अगर फोन की हालत ठीक होती है, तो उसे पूरी तरह से रीफर्बिश किया जाता है. यानी उसकी बैटरी, स्क्रीन या कैमरा जैसे पार्ट्स बदले जाते हैं, सॉफ्टवेयर को रीसेट किया जाता है और उसे नया जैसा बना दिया जाता है. इसके बाद ऐसे फोन को Refurbished Phone के रूप में दोबारा बाजार में बेचा जाता है अक्सर 30% से 50% कम कीमत में. भारत में Amazon Renewed, Cashify और कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर इस तरह के फोनों की बिक्री करते हैं.
अगर फोन की हालत ठीक होती है, तो उसे पूरी तरह से रीफर्बिश किया जाता है. यानी उसकी बैटरी, स्क्रीन या कैमरा जैसे पार्ट्स बदले जाते हैं, सॉफ्टवेयर को रीसेट किया जाता है और उसे नया जैसा बना दिया जाता है. इसके बाद ऐसे फोन को Refurbished Phone के रूप में दोबारा बाजार में बेचा जाता है अक्सर 30% से 50% कम कीमत में. भारत में Amazon Renewed, Cashify और कंपनी के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर इस तरह के फोनों की बिक्री करते हैं.
3/5
जो फोन बहुत पुराने या डैमेज होते हैं उनके काम के पुर्जे (components) को निकाल लिया जाता है जैसे कैमरा सेंसर, प्रोसेसर, चार्जिंग पोर्ट, बैटरी या माइक्रोचिप्स. इन पार्ट्स को स्पेयर पार्ट्स मार्केट में बेच दिया जाता है या इन्हें दूसरे नए या रीफर्बिश्ड डिवाइसेज़ में लगाया जाता है. इससे कंपनियां न सिर्फ लागत बचाती हैं बल्कि ई-वेस्ट को भी कम करती हैं.
जो फोन बहुत पुराने या डैमेज होते हैं उनके काम के पुर्जे (components) को निकाल लिया जाता है जैसे कैमरा सेंसर, प्रोसेसर, चार्जिंग पोर्ट, बैटरी या माइक्रोचिप्स. इन पार्ट्स को स्पेयर पार्ट्स मार्केट में बेच दिया जाता है या इन्हें दूसरे नए या रीफर्बिश्ड डिवाइसेज़ में लगाया जाता है. इससे कंपनियां न सिर्फ लागत बचाती हैं बल्कि ई-वेस्ट को भी कम करती हैं.
4/5
हर साल करोड़ों पुराने फोन फेंक दिए जाते हैं जिनसे ई-वेस्ट (Electronic Waste) बनता है. इसमें मौजूद रसायन जैसे लेड, मर्करी और कैडमियम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. इसीलिए, बड़ी टेक कंपनियां जैसे Apple, Samsung और Xiaomi पुराने फोनों को रिसाइक्लिंग प्रोग्राम में शामिल करती हैं. इन डिवाइसेज़ से सोना, तांबा, और एल्युमिनियम जैसे कीमती धातु निकाले जाते हैं जिन्हें नए डिवाइस बनाने में दोबारा उपयोग किया जाता है.
हर साल करोड़ों पुराने फोन फेंक दिए जाते हैं जिनसे ई-वेस्ट (Electronic Waste) बनता है. इसमें मौजूद रसायन जैसे लेड, मर्करी और कैडमियम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. इसीलिए, बड़ी टेक कंपनियां जैसे Apple, Samsung और Xiaomi पुराने फोनों को रिसाइक्लिंग प्रोग्राम में शामिल करती हैं. इन डिवाइसेज़ से सोना, तांबा, और एल्युमिनियम जैसे कीमती धातु निकाले जाते हैं जिन्हें नए डिवाइस बनाने में दोबारा उपयोग किया जाता है.
5/5
पुराने फोनों से कंपनियों को डबल फायदा होता है एक तरफ वे पर्यावरण-हितैषी छवि बनाती हैं, दूसरी ओर रीफर्बिश्ड और रिसाइकल्ड पार्ट्स से लागत घटाती हैं. इसके अलावा, एक्सचेंज प्रोग्राम ग्राहकों को नए फोन खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे बिक्री भी बढ़ती है.
पुराने फोनों से कंपनियों को डबल फायदा होता है एक तरफ वे पर्यावरण-हितैषी छवि बनाती हैं, दूसरी ओर रीफर्बिश्ड और रिसाइकल्ड पार्ट्स से लागत घटाती हैं. इसके अलावा, एक्सचेंज प्रोग्राम ग्राहकों को नए फोन खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे बिक्री भी बढ़ती है.
Published at : 19 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Tags :
Old Smartphone TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BIHAR POLITICS: महागठबंधन में 'महा-लड़ाई'! RJD-Congress आमने-सामने, Chirag Paswan को भी झटका
Sansani: DIG के घर 'धन-वर्षा'! खाकी में छिपा था काले धन का 'कुबेर'? | CBI Crackdown
UP News: युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा! मां से नाराज बेटी टावर पर चढ़ी | ABP News
Bihar Election 2025: महागठबंधन में मतभेद की कितनी 'गांठें'? Tejashwi Yadav | Nitish Kumar
Bihar Election 2025: महागठबंधन पर शाह का तंज! | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में...’
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
Virat Kohli Dismissed For Duck: 8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर उतरे लोग
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
टेलीविजन
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
जमाई राजा फेम निया शर्मा ने खरीदी मर्सिडीज, करोड़ों में है कीमत, बोलीं- सारा पैसा चला गया, EMI शुरू
ट्रेंडिंग
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश
विश्व
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुरंत सीजफायर के लिए तैयार, दोहा मीटिंग के बाद कतर में हुआ ऐलान
जनरल नॉलेज
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
दशहरे के 20 दिनों बाद ही क्यों मनाई जाती है दिवाली? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget