एक्सप्लोरर
पुराने फोन का क्या करती हैं स्मार्टफोन कंपनियां! उठ गया सीक्रेट से पर्दा
Old Smartphone: आज के डिजिटल युग में हर साल नए-नए स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं. बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और दमदार बैटरी वाले मॉडल आते ही लोग अपने पुराने फोन को बदल देते हैं.
आज के डिजिटल युग में हर साल नए-नए स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं. बेहतर कैमरा, तेज प्रोसेसर और दमदार बैटरी वाले मॉडल आते ही लोग अपने पुराने फोन को बदल देते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपना पुराना फोन एक्सचेंज या रिसाइकल के लिए देते हैं तो कंपनियां इन पुराने फोनों का आखिर करती क्या हैं? आइए, जानते हैं वो राज़ जो अब तक बहुत कम लोगों को पता था.
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 19 Oct 2025 10:36 AM (IST)
Tags :Old Smartphone TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
टेक्नोलॉजी
6 Photos
इस कंपनी ने पूरी दुनिया में बेच डाले सबसे ज्यादा फोन, एप्पल भी रह गई पीछे, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब बिना चार्जर के भी फुल चार्ज होगा फोन! जानिए 5 जबरदस्त ट्रिक्स जो बैटरी को कर देंगी 100%
टेक्नोलॉजी
5 Photos
UPI यूज़र्स सावधान! इन नंबरों से आया एक झटके में खाली कर देगा आपका अकाउंट बैलेंस, जानिए कैसे रहें सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
5 Photos
WiFi राउटर पर मौजूद इस बटन का खुल गया राज! एक बार दबाया तो इंटरनेट स्पीड में दिखेगा जादू
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सोते समय सर के पास फोन रखने से होता है ये बड़ा नुकसान, ज्यादातर लोग करते हैं ये गलती
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'सब कुछ लुटाकर होश में आए तो...', जम्मू-कश्मीर में PSA कानून हटाने की बात कर रहे उमर अब्दुल्ला पर ओवैसी का तंज
बिहार
तेजस्वी यादव के सहयोगी IP गुप्ता का विवादित बयान- 'अगर यादव लाठी मारे तो उसके गले में दांत फंसा कर मार दो’
क्रिकेट
8 गेंद, 0 रन... कमबैक मैच में खाता भी नहीं खोल पाए विराट कोहली, फैंस का टूटा दिल
विश्व
वॉशिंगटन से लेकर लंदन ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 'No Kings' प्रोटेस्ट में सड़कों पर लोग
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion