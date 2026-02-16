T20 World Cup देखना है? BSNL, Jio, Airtel और Vi के इन सस्ते प्लान्स से मिलेगा पूरा मजा! जानिए सब कुछ

सरकारी कंपनी BSNL ने हाल ही में एक किफायती पैक पेश किया है जिसकी कीमत 499 रुपये रखी गई है. इस ऐड-ऑन पैक के साथ यूजर्स को तीन महीने के लिए JioHotstar और SonyLIV जैसे प्लेटफॉर्म का एक्सेस दिया जा रहा है खास बात यह है कि इसे एक साथ दो स्क्रीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है यानी मोबाइल के साथ टीवी पर भी मैच का मजा लिया जा सकता है.