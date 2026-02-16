एक्सप्लोरर
T20 World Cup देखना है? BSNL, Jio, Airtel और Vi के इन सस्ते प्लान्स से मिलेगा पूरा मजा! जानिए सब कुछ
T20 World Cup 2026: क्रिकेट प्रेमियों के लिए T20 World Cup किसी त्यौहार से कम नहीं होता है.
क्रिकेट प्रेमियों के लिए T20 World Cup किसी त्यौहार से कम नहीं होता है. अगर आप भी T20 World Cup के सारे मैच बिना किसी रुकावट के देखना चाहते हैं तो बिना अलग से ओटीटी सब्सक्रिप्शन खरीदे देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां अपने कुछ प्रीपेड प्लान के साथ यह सुविधा दे रही हैं. इन प्लान्स के जरिए यूजर्स को BSNL, Airtel, Vi और Jio की ओर से ओटीटी एक्सेस मिल सकता है जहां ICC T20 World Cup 2026 के मुकाबले लाइव स्ट्रीम किए जा रहे हैं.
Published at : 16 Feb 2026 10:06 AM (IST)
