9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!

9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!

Fancy Numbers: आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह बैंकिंग, सोशल मीडिया और कई आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़ा होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 16 Feb 2026 10:51 AM (IST)
Fancy Numbers: आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह बैंकिंग, सोशल मीडिया और कई आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़ा होता है.

आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह बैंकिंग, सोशल मीडिया और कई आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़ा होता है. ऐसे में 9999, 0000, 786 या 1234 जैसे खास अंकों वाले नंबर लोगों को खास आकर्षित करते हैं. आसान और यादगार होने की वजह से इन्हें वीआईपी या फैंसी नंबर कहा जाता है. अच्छी बात यह है कि अब ऐसे नंबर लेना मुश्किल नहीं रहा. Jio, Airtel और Vi अपने ग्राहकों को मनचाहा नंबर चुनने की सुविधा देते हैं हालांकि खास पैटर्न के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.

फैंसी नंबर का चलन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोग ऐसा नंबर चाहते हैं जो अलग पहचान बनाए और याद रखने में आसान हो. बिजनेस से जुड़े लोग, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और युवा वर्ग में इसका क्रेज ज्यादा देखने को मिलता है. एक यूनिक नंबर पर्सनल ब्रांडिंग में भी मदद करता है.
फैंसी नंबर का चलन तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोग ऐसा नंबर चाहते हैं जो अलग पहचान बनाए और याद रखने में आसान हो. बिजनेस से जुड़े लोग, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और युवा वर्ग में इसका क्रेज ज्यादा देखने को मिलता है. एक यूनिक नंबर पर्सनल ब्रांडिंग में भी मदद करता है.
अगर आप जियो यूजर हैं तो कंपनी चॉइस नंबर की सुविधा देती है. ग्राहक नजदीकी जियो स्टोर पर जाकर उपलब्ध नंबरों की सूची देख सकते हैं और अपनी पसंद का संयोजन चुन सकते हैं. पहचान सत्यापन यानी केवाईसी पूरा करने के बाद, चुने गए पैटर्न के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देकर नंबर लिया जा सकता है. कई क्षेत्रों में यह विकल्प ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपलब्ध होता है, हालांकि सुविधा राज्य के अनुसार अलग हो सकती है.
अगर आप जियो यूजर हैं तो कंपनी चॉइस नंबर की सुविधा देती है. ग्राहक नजदीकी जियो स्टोर पर जाकर उपलब्ध नंबरों की सूची देख सकते हैं और अपनी पसंद का संयोजन चुन सकते हैं. पहचान सत्यापन यानी केवाईसी पूरा करने के बाद, चुने गए पैटर्न के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देकर नंबर लिया जा सकता है. कई क्षेत्रों में यह विकल्प ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपलब्ध होता है, हालांकि सुविधा राज्य के अनुसार अलग हो सकती है.
Published at : 16 Feb 2026 10:51 AM (IST)
