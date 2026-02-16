एक्सप्लोरर
9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!
Fancy Numbers: आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह बैंकिंग, सोशल मीडिया और कई आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़ा होता है.
आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह बैंकिंग, सोशल मीडिया और कई आधिकारिक दस्तावेजों से जुड़ा होता है. ऐसे में 9999, 0000, 786 या 1234 जैसे खास अंकों वाले नंबर लोगों को खास आकर्षित करते हैं. आसान और यादगार होने की वजह से इन्हें वीआईपी या फैंसी नंबर कहा जाता है. अच्छी बात यह है कि अब ऐसे नंबर लेना मुश्किल नहीं रहा. Jio, Airtel और Vi अपने ग्राहकों को मनचाहा नंबर चुनने की सुविधा देते हैं हालांकि खास पैटर्न के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.
1/6
2/6
Published at : 16 Feb 2026 10:51 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
T20 World Cup देखना है? BSNL, Jio, Airtel और Vi के इन सस्ते प्लान्स से मिलेगा पूरा मजा! जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Airtel, Jio या Vi में कौन है असली नेटवर्क किंग? सिम लेने से पहले फोन की इस छुपी सेटिंग से जान लें पूरा सच
टेक्नोलॉजी
5 Photos
130 करोड़ के पार पहुंचा भारत का टेलीकॉम बाजार! Jio, Airtel, BSNL या Vi, जानिए किस कंपनी के पास हैं सबसे ज्यादा ग्राहक?
टेक्नोलॉजी
5 Photos
पासवर्ड लीक हो गया तो भी Gmail नहीं होगा हैक! फोन में अभी सेट करें Google की ये सीक्रेट ऐप
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सावधान! सस्ते दाम के चक्कर में कहीं नकली 4K TV तो नहीं ले आए? Smart TV खरीदने से पहले जरूर जान लें ये सीक्रेट बातें
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अचानक गायब हुआ फोन का नेटवर्क? सावधान! ये साधारण खराबी नहीं, e-SIM फ्रॉड का जाल भी हो सकता है
टेक्नोलॉजी
6 Photos
AI पोस्ट डालने से पहले सावधान! अगर तोड़ा ये नियम तो सस्पेंड हो सकता है अकाउंट, जानिए पूरी जानकारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
Tarique Rahman Oath Ceremony: तारिक रहमान की ड्रीम टीम तैयार? बांग्लादेश में इस हिंदू को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में', भारत-पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया
विश्व
समंदर का किंग कौन? वो 14 देश... जिनके पास तबाही लाने की ताकत, लिस्ट में भारत कहां
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!
टेक्नोलॉजी
5 Photos
T20 World Cup देखना है? BSNL, Jio, Airtel और Vi के इन सस्ते प्लान्स से मिलेगा पूरा मजा! जानिए सब कुछ
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion