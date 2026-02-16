9999 या 0007 जैसा VIP नंबर चाहिए? जानिए Jio, Airtel और Vi से मनचाहा फैंसी नंबर पाने का आसान तरीका!

अगर आप जियो यूजर हैं तो कंपनी चॉइस नंबर की सुविधा देती है. ग्राहक नजदीकी जियो स्टोर पर जाकर उपलब्ध नंबरों की सूची देख सकते हैं और अपनी पसंद का संयोजन चुन सकते हैं. पहचान सत्यापन यानी केवाईसी पूरा करने के बाद, चुने गए पैटर्न के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देकर नंबर लिया जा सकता है. कई क्षेत्रों में यह विकल्प ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपलब्ध होता है, हालांकि सुविधा राज्य के अनुसार अलग हो सकती है.