धड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25+ की कीमत! जानिए कहां मिल रहा है सबसे बेस्ट ऑफर

धड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25+ की कीमत! जानिए कहां मिल रहा है सबसे बेस्ट ऑफर

Samsung Galaxy S25+: Samsung के फैंस के लिए यह समय किसी खुशखबरी से कम नहीं है. Flipkart पर चल रही Galaxy Days Sale के दौरान Samsung के कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 04 Feb 2026 01:55 PM (IST)
Samsung Galaxy S25+: Samsung के फैंस के लिए यह समय किसी खुशखबरी से कम नहीं है. Flipkart पर चल रही Galaxy Days Sale के दौरान Samsung के कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है.

Samsung के फैंस के लिए यह समय किसी खुशखबरी से कम नहीं है. Flipkart पर चल रही Galaxy Days Sale के दौरान Samsung के कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है. यह सेल 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगी जिसमें ग्राहक कम कीमत पर Samsung के लेटेस्ट डिवाइसेज खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन्स के साथ-साथ इस सेल में Samsung के लैपटॉप, टैबलेट और वियरेबल्स पर भी आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इसके अलावा, Samsung Care+ के खास फायदे और सरप्राइज़ रिवॉर्ड्स भी ग्राहकों को मिल रहे हैं.

इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Samsung Galaxy S25+ बना हुआ है. यह फोन पिछले साल Galaxy S सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल रहा है जिसकी लॉन्च कीमत करीब 99,999 रुपये थी. अब Galaxy Days Sale के दौरान इस पर भारी कटौती देखने को मिल रही है. Flipkart पर Galaxy S25+ का 12GB रैम वेरिएंट 74,999 रुपये में लिस्ट किया गया है यानी सीधे तौर पर करीब 25,000 रुपये की छूट मिल रही है.
इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण Samsung Galaxy S25+ बना हुआ है. यह फोन पिछले साल Galaxy S सीरीज का फ्लैगशिप मॉडल रहा है जिसकी लॉन्च कीमत करीब 99,999 रुपये थी. अब Galaxy Days Sale के दौरान इस पर भारी कटौती देखने को मिल रही है. Flipkart पर Galaxy S25+ का 12GB रैम वेरिएंट 74,999 रुपये में लिस्ट किया गया है यानी सीधे तौर पर करीब 25,000 रुपये की छूट मिल रही है.
इतना ही नहीं, अगर ग्राहक Flipkart Axis Bank या Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3,750 रुपये तक का कार्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है. इस तरह कुल बचत लगभग 27,750 रुपये तक पहुंच जाती है जो इसे एक बेहद आकर्षक डील बनाती है.
इतना ही नहीं, अगर ग्राहक Flipkart Axis Bank या Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 3,750 रुपये तक का कार्ड डिस्काउंट भी मिल सकता है. इस तरह कुल बचत लगभग 27,750 रुपये तक पहुंच जाती है जो इसे एक बेहद आकर्षक डील बनाती है.
Published at : 04 Feb 2026 01:55 PM (IST)
FlipKart Samsung Galaxy S25 Plus

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

