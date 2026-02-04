एक्सप्लोरर
धड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25+ की कीमत! जानिए कहां मिल रहा है सबसे बेस्ट ऑफर
Samsung Galaxy S25+: Samsung के फैंस के लिए यह समय किसी खुशखबरी से कम नहीं है. Flipkart पर चल रही Galaxy Days Sale के दौरान Samsung के कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है.
Samsung के फैंस के लिए यह समय किसी खुशखबरी से कम नहीं है. Flipkart पर चल रही Galaxy Days Sale के दौरान Samsung के कई प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है. यह सेल 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलेगी जिसमें ग्राहक कम कीमत पर Samsung के लेटेस्ट डिवाइसेज खरीद सकते हैं. स्मार्टफोन्स के साथ-साथ इस सेल में Samsung के लैपटॉप, टैबलेट और वियरेबल्स पर भी आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इसके अलावा, Samsung Care+ के खास फायदे और सरप्राइज़ रिवॉर्ड्स भी ग्राहकों को मिल रहे हैं.
