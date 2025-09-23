एक्सप्लोरर
50 हजार से भी ज्यादा छूट के साथ मिल रहा Samsung Galaxy Z Flip 6, ऐसी डील पहले कभी नहीं देखी होगी
Samsung Galaxy Z Flip 6: सैमसंग का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 5G अब भारत में भारी छूट के साथ उपलब्ध है.
Samsung का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 5G अब भारत में भारी छूट के साथ उपलब्ध है. जिसकी असली कीमत 1,09,999 रुपये थी, वही फोन अब Vijay Sales पर Open Box कैटेगरी में सिर्फ 55,999 रुपये में मिल रहा है. यानी आपको मिल रहा है लगभग 50% डिस्काउंट और यह फोन देश के सबसे किफायती प्रीमियम फोल्डेबल्स में से एक बन गया है.
Published at : 23 Sep 2025 07:35 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
