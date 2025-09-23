50 हजार से भी ज्यादा छूट के साथ मिल रहा Samsung Galaxy Z Flip 6, ऐसी डील पहले कभी नहीं देखी होगी

इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर OPPO Reno 14 5G पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. बता दें कि इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की असल कीमत 44,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ ही फोन पर कई बैंक ऑफर्स भी मौजूद हैं जिससे ये फोन और भी सस्ता मिल जाएगा.