50 हजार से भी ज्यादा छूट के साथ मिल रहा Samsung Galaxy Z Flip 6, ऐसी डील पहले कभी नहीं देखी होगी

50 हजार से भी ज्यादा छूट के साथ मिल रहा Samsung Galaxy Z Flip 6, ऐसी डील पहले कभी नहीं देखी होगी

Samsung Galaxy Z Flip 6: सैमसंग का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 5G अब भारत में भारी छूट के साथ उपलब्ध है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 07:36 AM (IST)
Samsung का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 5G अब भारत में भारी छूट के साथ उपलब्ध है. जिसकी असली कीमत 1,09,999 रुपये थी, वही फोन अब Vijay Sales पर Open Box कैटेगरी में सिर्फ 55,999 रुपये में मिल रहा है. यानी आपको मिल रहा है लगभग 50% डिस्काउंट और यह फोन देश के सबसे किफायती प्रीमियम फोल्डेबल्स में से एक बन गया है.

Galaxy Z Flip 6 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) की असली कीमत 1,09,999 रुपये है. Vijay Sales पर यह केवल 55,999 रुपये में उपलब्ध है. यानी सीधा 49% की छूट. इसके अलावा बैंक ऑफर्स के साथ कीमत और भी कम हो सकती है.
SBI क्रेडिट कार्ड EMI पर 5% इंस्टेंट डिस्काउंट (2,500 रुपये तक). HDFC बैंक पर 3,500 रुपये का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट (क्रेडिट/डेबिट कार्ड EMI – 6 महीने से ऊपर). HSBC बैंक पर 7.5% इंस्टेंट डिस्काउंट (3,500 रुपये तक). इन ऑफर्स के बाद इस फोन की इफेक्टिव कीमत 55,000 रुपये से भी कम हो जाती है.
इसमें 6.7-इंच Dynamic AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट देता है. इसके अलावा 3.4-इंच Super AMOLED की कवर स्क्रीन भी है जो नोटिफिकेशन और क्विक ऐप्स के लिए परफेक्ट मानी जाती है. डिवाइस में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 का प्रोसेसर दिया हुआ है. साथ ही इसमें 12GB RAM + 256GB इंटरनल स्टोरेज मौजूद है.
कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP के साथ एक 12MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. सेल्फी और वीडियो के लिए फोन में 10MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है. पावर के लिए डिवाइस में 4,000mAh की बैटरी है जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है. ये फोन Android 15, One UI फीचर्स के साथ आता है.
आमतौर पर फोल्डेबल स्मार्टफोन काफी महंगे होते हैं. लेकिन यह सीमित समय की डील आपको प्रीमियम फोल्डेबल को मिड-रेंज फ्लैगशिप की कीमत में खरीदने का मौका देती है. स्टाइलिश डिज़ाइन, दमदार परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबल फॉर्म फैक्टर के साथ Galaxy Z Flip 6 इस वक्त का सबसे वैल्यू-फॉर-मनी फोल्डेबल फोन बन गया है.
इसके अलावा ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर OPPO Reno 14 5G पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. बता दें कि इस फोन के 12+256GB वेरिएंट की असल कीमत 44,999 रुपये है लेकिन डिस्काउंट के बाद आप इसे महज 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं. साथ ही फोन पर कई बैंक ऑफर्स भी मौजूद हैं जिससे ये फोन और भी सस्ता मिल जाएगा.
Published at : 23 Sep 2025 07:35 AM (IST)
Photo Gallery

