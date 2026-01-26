न OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीन OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड

Cyber Fraud: साइबर ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब अपराधी ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिनमें न तो आपसे OTP मांगा जाता है और न ही पासवर्ड.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 11:57 AM (IST)
साइबर ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब अपराधी ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिनमें न तो आपसे OTP मांगा जाता है और न ही पासवर्ड. इसके बावजूद बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और पीड़ित को भनक तक नहीं लगती. हाल ही में सामने आए कई मामलों ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है जिसके बाद सरकार को भी चेतावनी जारी करनी पड़ी है.

भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी I4C ने लोगों को एक नए तरह के बायोमैट्रिक फ्रॉड को लेकर सतर्क किया है. यह स्कैम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) से जुड़ा हुआ है जिसमें आधार कार्ड की बायोमैट्रिक जानकारी का गलत इस्तेमाल किया जाता है.
इस तरह के फ्रॉड में सबसे पहले साइबर अपराधी यूजर से जुड़ी निजी जानकारी और आधार से संबंधित डेटा चुरा लेते हैं. इसके लिए अक्सर डार्क वेब पर मौजूद लीक डेटा का सहारा लिया जाता है. एक बार जानकारी हाथ लग जाने के बाद स्कैमर्स उस डेटा के आधार पर नकली फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं. इसके बाद माइक्रो-एटीएम या AEPS से जुड़े डिवाइस का इस्तेमाल कर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं.
Published at : 26 Jan 2026 11:56 AM (IST)
