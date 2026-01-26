न OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड

इस तरह के फ्रॉड में सबसे पहले साइबर अपराधी यूजर से जुड़ी निजी जानकारी और आधार से संबंधित डेटा चुरा लेते हैं. इसके लिए अक्सर डार्क वेब पर मौजूद लीक डेटा का सहारा लिया जाता है. एक बार जानकारी हाथ लग जाने के बाद स्कैमर्स उस डेटा के आधार पर नकली फिंगरप्रिंट तैयार कर लेते हैं. इसके बाद माइक्रो-एटीएम या AEPS से जुड़े डिवाइस का इस्तेमाल कर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं.