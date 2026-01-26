एक्सप्लोरर
न OTP की जरूरत, न पासवर्ड का झंझट, फिर भी खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रहा फ्रॉड
Cyber Fraud: साइबर ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब अपराधी ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिनमें न तो आपसे OTP मांगा जाता है और न ही पासवर्ड.
साइबर ठगी के तरीके लगातार बदल रहे हैं और अब अपराधी ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिनमें न तो आपसे OTP मांगा जाता है और न ही पासवर्ड. इसके बावजूद बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और पीड़ित को भनक तक नहीं लगती. हाल ही में सामने आए कई मामलों ने इस खतरे को और गंभीर बना दिया है जिसके बाद सरकार को भी चेतावनी जारी करनी पड़ी है.
Published at : 26 Jan 2026 11:56 AM (IST)
