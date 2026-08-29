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Google का नया Sign-In फीचर! बदल जाएगा Apps में Login का तरीका
Google Android ऐप्स में Sign-In का तरीका बदलने की तैयारी कर रहा है. नए बदलाव से यूजर्स को ऐप्स में लॉगिन का बेहतर और आसान अनुभव मिल सकता है.
Google Android ऐप्स के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े बदलाव करने जा रहा है. कंपनी अब Google Play Store पर मौजूद ऐप्स के RAM इस्तेमाल और परफॉर्मेंस को लेकर नए नियम लागू करने की तैयारी में है. इसके साथ ही नए Android फोन में ऐप्स को ट्रांसफर करने के दौरान यूजर्स को बार-बार लॉगिन करने की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा.
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Published at : 29 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :Google TECH NEWS HINDI
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