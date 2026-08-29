Google का नया Sign-In फीचर! बदल जाएगा Apps में Login का तरीका

इतना ही नहीं, ऐप्स में फोटोज और ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाली Bitmap Memory पर भी Google नजर रखेगा. खासतौर पर ये देखा जाएगा कि कोई ऐप बैकग्राउंड या कैश में मौजूद होने के दौरान कितनी मेमोरी खर्च कर रहा है. इसके अलावा Google चाहता है कि डेवलपर्स R8 जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके अपने ऐप के कोड को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज करें.