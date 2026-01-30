Free WiFi का लालच पड़ेगा भारी! एक छोटी सी चूक और हैकर्स ले लेंगे फोन से लेकर बैंक अकाउंट तक का कंट्रोल

अक्सर हैकर्स फेक या अनसिक्योर्ड WiFi नेटवर्क बनाते हैं जिनका नाम बिल्कुल असली जैसा होता है. जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं, आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी उनके कंट्रोल में आ जाती है. पासवर्ड, OTP, ईमेल लॉगिन, सोशल मीडिया अकाउंट और यहां तक कि बैंकिंग डिटेल्स भी आसानी से चोरी की जा सकती हैं.