एक्सप्लोरर
फ्री Wi-Fi का लालच पड़ सकता है भारी! फोन कनेक्ट करते ही पर्दे के पीछे क्या-क्या खेल होता है, जानकर हो जाएंगे हैरान
Public WiFi: भारत में डिजिटल सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं और इसी का नतीजा है कि आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, कैफे, होटल और मॉल जैसी जगहों पर पब्लिक Wi-Fi आसानी से मिल जाता है.
भारत में डिजिटल सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं और इसी का नतीजा है कि आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, कैफे, होटल और मॉल जैसी जगहों पर पब्लिक Wi-Fi आसानी से मिल जाता है. सीमित मोबाइल डेटा वाले यूजर्स के लिए यह सुविधा किसी राहत से कम नहीं लगती. लेकिन जैसे ही आप अपना फोन किसी खुले Wi-Fi नेटवर्क से जोड़ते हैं आप अनजाने में अपनी निजी जानकारी को खतरे में डाल सकते हैं. ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि पब्लिक Wi-Fi साइबर अपराधियों के लिए कितना आसान शिकार बन सकता है.
1/8
2/8
Published at : 07 Feb 2026 04:03 PM (IST)
Tags :Public WiFi TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
8 Photos
फ्री Wi-Fi का लालच पड़ सकता है भारी! फोन कनेक्ट करते ही पर्दे के पीछे क्या-क्या खेल होता है, जानकर हो जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Google का रेड अलर्ट! करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स खतरे में, ये एक सेटिंग नहीं बदली तो पड़ सकता है भारी
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Jio Vs Airtel! 859 रुपये में कौन देता है ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी? यहां जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Facebook आपकी हर चाल पर रख रहा है नजर! सिर्फ 1 मिनट में बंद करें ये खतरनाक ट्रैकिंग सेटिंग, वरना पड़ेगी भारी कीमत
टेक्नोलॉजी
5 Photos
महंगा Flagship फोन लेने से पहले रुकिए! फायदे नहीं, ये 3 बड़े नुकसान जानकर उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
6 Photos
धड़ाम से गिर गई Samsung Galaxy S25+ की कीमत! जानिए कहां मिल रहा है सबसे बेस्ट ऑफर
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Airtel ने बढ़ाई Jio की टेंशन! एक साथ आए 2 नए प्लान, अनलिमिटेड 5G के साथ मिलेंगे इतने सारे बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
5 Photos
AI सब कुछ बदल देगा लेकिन ये जॉब्स नहीं जाएंगी कहीं! सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'तू 2 रुपये का भिखारी...', असम के मुख्यमंत्री को लेकर ओवैसी का विवादित बयान, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ब्राह्मण समाज अपनी उपेक्षा...', यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मायावती ने चली बड़ी चाल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' ने कमा डाले 400 करोड़, लेकिन 'उरी' और 'गदर 2' को इस मामले में नहीं दे पाई मात
Advertisement
टेक्नोलॉजी
8 Photos
फ्री Wi-Fi का लालच पड़ सकता है भारी! फोन कनेक्ट करते ही पर्दे के पीछे क्या-क्या खेल होता है, जानकर हो जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Google का रेड अलर्ट! करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स खतरे में, ये एक सेटिंग नहीं बदली तो पड़ सकता है भारी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion