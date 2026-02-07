हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फ्री Wi-Fi का लालच पड़ सकता है भारी! फोन कनेक्ट करते ही पर्दे के पीछे क्या-क्या खेल होता है, जानकर हो जाएंगे हैरान

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 07 Feb 2026 04:03 PM (IST)
भारत में डिजिटल सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं और इसी का नतीजा है कि आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो, कैफे, होटल और मॉल जैसी जगहों पर पब्लिक Wi-Fi आसानी से मिल जाता है. सीमित मोबाइल डेटा वाले यूजर्स के लिए यह सुविधा किसी राहत से कम नहीं लगती. लेकिन जैसे ही आप अपना फोन किसी खुले Wi-Fi नेटवर्क से जोड़ते हैं आप अनजाने में अपनी निजी जानकारी को खतरे में डाल सकते हैं. ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि पब्लिक Wi-Fi साइबर अपराधियों के लिए कितना आसान शिकार बन सकता है.

जब आप किसी पब्लिक Wi-Fi से जुड़ते हैं तो आपका स्मार्टफोन और नेटवर्क एक-दूसरे से जानकारी का आदान-प्रदान करने लगते हैं. यही वह पल होता है जहां से जोखिम शुरू हो जाता है. अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है तो बीच में मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके डेटा पर नजर रख सकता है.
जब आप किसी पब्लिक Wi-Fi से जुड़ते हैं तो आपका स्मार्टफोन और नेटवर्क एक-दूसरे से जानकारी का आदान-प्रदान करने लगते हैं. यही वह पल होता है जहां से जोखिम शुरू हो जाता है. अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है तो बीच में मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके डेटा पर नजर रख सकता है.
घर के इंटरनेट में आमतौर पर पासवर्ड और एन्क्रिप्शन होता है जबकि पब्लिक Wi-Fi ज्यादातर बिना सुरक्षा के होता है. ऐसे खुले नेटवर्क हैकर्स के लिए खुला दरवाजा साबित होते हैं जहां वे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकते हैं.
घर के इंटरनेट में आमतौर पर पासवर्ड और एन्क्रिप्शन होता है जबकि पब्लिक Wi-Fi ज्यादातर बिना सुरक्षा के होता है. ऐसे खुले नेटवर्क हैकर्स के लिए खुला दरवाजा साबित होते हैं जहां वे आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर आसानी से नजर रख सकते हैं.
