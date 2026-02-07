फ्री Wi-Fi का लालच पड़ सकता है भारी! फोन कनेक्ट करते ही पर्दे के पीछे क्या-क्या खेल होता है, जानकर हो जाएंगे हैरान

जब आप किसी पब्लिक Wi-Fi से जुड़ते हैं तो आपका स्मार्टफोन और नेटवर्क एक-दूसरे से जानकारी का आदान-प्रदान करने लगते हैं. यही वह पल होता है जहां से जोखिम शुरू हो जाता है. अगर नेटवर्क सुरक्षित नहीं है तो बीच में मौजूद कोई भी व्यक्ति आपके डेटा पर नजर रख सकता है.