एक्सप्लोरर
Pictures: बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
Varanasi News: अयोध्या से वाराणसी तक दीपोत्सव की धूम दिखाई दी है. विश्व प्रसिद्ध वाराणसी के दशास्वमेध घाट की गंगा आरती का नजारा बेहद ही अद्भुद था.
वाराणसी गंगा आरती
Published at : 21 Oct 2025 09:26 AM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
