वाराणसी समेत पूरा उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है. दिन के साथ शाम के समय भी बेहाल कर देने वाली तपिश महसूस की जा रही है. लेकिन तुम मुश्किलों के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं.