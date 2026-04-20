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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई, गंगा आरती देखने उमड़ रहे लोग

In Pics: वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई, गंगा आरती देखने उमड़ रहे लोग

Varanasi Ganga Aarti: यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है बावजूद इसके वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 20 Apr 2026 09:40 AM (IST)
Varanasi Ganga Aarti: यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है बावजूद इसके वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.

वाराणसी में गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु

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वाराणसी समेत पूरा उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है. दिन के साथ शाम के समय भी बेहाल कर देने वाली तपिश महसूस की जा रही है. लेकिन तुम मुश्किलों के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं.
वाराणसी समेत पूरा उत्तर भारत में इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है. दिन के साथ शाम के समय भी बेहाल कर देने वाली तपिश महसूस की जा रही है. लेकिन तुम मुश्किलों के बाद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं.
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वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के गंगा द्वार पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है.
वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के गंगा द्वार पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है.
Published at : 20 Apr 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Varanasi News Ganga Aarti UP NEWS

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