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In Pics: वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच श्रद्धालुओं का जोश हाई, गंगा आरती देखने उमड़ रहे लोग
Varanasi Ganga Aarti: यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है बावजूद इसके वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
वाराणसी में गंगा आरती में उमड़े श्रद्धालु
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Published at : 20 Apr 2026 09:40 AM (IST)
Tags :Varanasi News Ganga Aarti UP NEWS
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