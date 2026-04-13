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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा की कंपनियों में जमकर हुई तोड़फोड़, जान बचाकर भागे कर्मचारी, तस्वीरों ने दिखाई सच्चाई

नोएडा की कंपनियों में जमकर हुई तोड़फोड़, जान बचाकर भागे कर्मचारी, तस्वीरों ने दिखाई सच्चाई

उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा में सोमवार को कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए जमकर हंगामा किया. इस दौरान कंपनियों में तोड़फोड़ भी की गई.

By : बलराम पांडेय  | Updated at : 13 Apr 2026 04:31 PM (IST)
उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा में सोमवार को कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए जमकर हंगामा किया. इस दौरान कंपनियों में तोड़फोड़ भी की गई.

नोएडा में जमकर हुआ बवाल

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नोएडा के फेस दो की कई कंपनियों में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
नोएडा के फेस दो की कई कंपनियों में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया.
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एबीपी न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन कंपनियों का जायजा लिया, जहां भारी नुकसान हुआ था.
एबीपी न्यूज़ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उन कंपनियों का जायजा लिया, जहां भारी नुकसान हुआ था.
Published at : 13 Apr 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Noida Police Up News NOIDA NEWS CRIME NEWS

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