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नोएडा की कंपनियों में जमकर हुई तोड़फोड़, जान बचाकर भागे कर्मचारी, तस्वीरों ने दिखाई सच्चाई
उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा में सोमवार को कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए जमकर हंगामा किया. इस दौरान कंपनियों में तोड़फोड़ भी की गई.
नोएडा में जमकर हुआ बवाल
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Published at : 13 Apr 2026 04:31 PM (IST)
Tags :Noida Police Up News NOIDA NEWS CRIME NEWS
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