हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडविजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बीच ये तस्वीरें वायरल

विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बीच ये तस्वीरें वायरल

UP News: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की पत्नी भवानी सिंह ने राजा भैया पर अवैध असलहों का जखीरा रखने का आरोप लगाया था. अब शस्त्र पूजा की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हैं.

By : विवेक राय  | Updated at : 02 Oct 2025 07:32 PM (IST)
UP News: कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' की पत्नी भवानी सिंह ने राजा भैया पर अवैध असलहों का जखीरा रखने का आरोप लगाया था. अब शस्त्र पूजा की तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हैं.

कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया ने की शस्त्र पूजा

1/9
प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' इन दिनों शस्त्रों के जखीरे को लेकर चर्चा में है.
प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' इन दिनों शस्त्रों के जखीरे को लेकर चर्चा में है.
2/9
विधायक राजा भैया ने विजयादशमी पर सैकड़ों की संख्या में हनुमान जी की मूर्ति के सामने शस्त्र रख कर पूजन किया.
विधायक राजा भैया ने विजयादशमी पर सैकड़ों की संख्या में हनुमान जी की मूर्ति के सामने शस्त्र रख कर पूजन किया.
3/9
राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह ने बीते दिनों राजा भइया पर अवैध असलहों का जखीरा रखने का आरोप लगाया था.
राजा भैया की पत्नी रानी भानवी सिंह ने बीते दिनों राजा भइया पर अवैध असलहों का जखीरा रखने का आरोप लगाया था.
4/9
विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने इस मामले की शिकायत पीएमओ, गृहमंत्रालय में की थी.
विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी भवानी सिंह ने इस मामले की शिकायत पीएमओ, गृहमंत्रालय में की थी.
5/9
राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के आरोप लगाने के बाद शस्त्र पूजन का वीडियो सामने आया है, जो चर्चाओ में है.
राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के आरोप लगाने के बाद शस्त्र पूजन का वीडियो सामने आया है, जो चर्चाओ में है.
6/9
विजयादशमी पर पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' के यहां शस्त्र पूजन संपन्न कराया.
विजयादशमी पर पुरोहितों ने मंत्रोच्चार के बीच विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' के यहां शस्त्र पूजन संपन्न कराया.
7/9
विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आज राइफल, बंदूकों व धारदार हथियारों की पूजा की.
विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने आज राइफल, बंदूकों व धारदार हथियारों की पूजा की.
8/9
शस्त्र पूजन का कार्यक्रम कुंडा के बेंती स्थित राजभवन में रखा गया था, इस मौके पर राजा भैया के समर्थक वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे.
शस्त्र पूजन का कार्यक्रम कुंडा के बेंती स्थित राजभवन में रखा गया था, इस मौके पर राजा भैया के समर्थक वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे.
9/9
हालांकि, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सारे हथियार राजा भैया के नहीं हैं. अधिकतर हथियारों पर उनके लाइसेंसधारी के नाम की पर्ची लगी हुई है.
हालांकि, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सारे हथियार राजा भैया के नहीं हैं. अधिकतर हथियारों पर उनके लाइसेंसधारी के नाम की पर्ची लगी हुई है.
Published at : 02 Oct 2025 07:32 PM (IST)
