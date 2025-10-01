एक्सप्लोरर
मन को भा जाएंगी कन्या पूजन की ये 6 तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने परोसा भोजन, 6 माह की बच्ची से लिया आशीर्वाद
मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने एक-एक कर नौ कन्याओं व बटुक भैरव के पांव पखारे और पूजन किया. फिर सभी को खुद भोजन परोसा.
कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ
Published at : 01 Oct 2025 12:43 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
