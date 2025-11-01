एक्सप्लोरर
CM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी.
रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित लोगों से सीएम धामी ने की मुलाकात
Published at : 01 Nov 2025 02:10 PM (IST)
