हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा

CM धामी ने इगास पर्व पर रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मदद का दिया भरोसा

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी.

By : दानिश खान  | Updated at : 01 Nov 2025 02:10 PM (IST)
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी.

रुद्रप्रयाग में आपदा प्रभावित लोगों से सीएम धामी ने की मुलाकात

1/7
इगास पर्व के अवसर पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर पहुंचे,इस दौरान उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.
इगास पर्व के अवसर पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग जिले के दौरे पर पहुंचे,इस दौरान उन्होंने हाल ही में आई आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.
2/7
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों का दर्द उनका अपना है, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़ी है और राहत तथा पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों का दर्द उनका अपना है, राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ मजबूती से खड़ी है और राहत तथा पुनर्वास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी.
3/7
मुख्यमंत्री धामी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्रता और गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.
मुख्यमंत्री धामी ने जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को शीघ्रता और गुणवत्तापूर्वक पूरा किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके.
4/7
सीएम धामी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. आपदा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता, मकान निर्माण, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है.
सीएम धामी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. आपदा प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता, मकान निर्माण, पुनर्वास और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है.
5/7
मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की है और यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई से कई लोगों की जान बचाई जा सकी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी की है और यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी.
6/7
इस मौके पर मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर प्रभावित परिवार भावुक हो उठे. उन्होंने कहा कि सरकार की तत्परता और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से उन्हें एक नई उम्मीद मिली है. लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि उनके दौरे से उन्हें भरोसा मिला है कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और उनके पुनर्वास के लिए गंभीरता से प्रयासरत है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर प्रभावित परिवार भावुक हो उठे. उन्होंने कहा कि सरकार की तत्परता और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता से उन्हें एक नई उम्मीद मिली है. लोगों ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि उनके दौरे से उन्हें भरोसा मिला है कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और उनके पुनर्वास के लिए गंभीरता से प्रयासरत है.
7/7
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करेगी ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में नुकसान को कम किया जा सके. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि संकट की इस घड़ी में सभी एकजुट होकर आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आएं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने की तैयारियों को और मजबूत करेगी ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में नुकसान को कम किया जा सके. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि संकट की इस घड़ी में सभी एकजुट होकर आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए आगे आएं.
Published at : 01 Nov 2025 02:10 PM (IST)
Tags :
Rudraprayag News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
बिहार
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
गोली नहीं फेफड़ा फटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई दुलारचंद की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा
बॉलीवुड
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
बिना डाइटिंग शहनाज गिल ने कैसे घटाया था 12 किलो वजन? एक्ट्रेस अब जाकर खोला असल राज
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
इंडिया
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
शिक्षा
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Embed widget