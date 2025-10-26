हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें

In Pics: दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें

Chhath Puja 2025: दिल्ली इस समय छठ महापर्व की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही हैं, कहीं बांस की टोकरियों की ढेरियाँ सजी हैं तो कहीं फलों और मिठाइयों के ठेले पर खरीदारों की भीड़ है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 26 Oct 2025 01:39 PM (IST)
दिल्ली में छठ पूजा सामग्री से पटे बाजार

1/6
इस बार त्योहार पर महंगाई भले ही महसूस हो रही हो लेकिन, श्रद्धालु न कीमतें देख रहे हैं, न भीड़ से घबरा रहे हैं. हर किसी के चेहरे पर बस छठ मइया के प्रति अटूट आस्था दिख रही है.
2/6
दिल्ली के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार से ही पूजा की तैयारियाँ जोरों पर हैं. नहाय-खाय के बाद श्रद्धालु बाजारों की ओर उमड़ पड़े हैं. द्वारका, डाबड़ी, लक्ष्मी नगर, सीलमपुर, उत्तम नगर, वजीराबाद रोड, नरेला और बवाना जैसे क्षेत्रों के बाजारों में सुबह से ही रौनक बनी हुई है.
3/6
दुकानों पर बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल, फलों और नए वस्त्रों की खरीदारी लगातार जारी है. पश्चिमी दिल्ली स्थित केशोपुर मंडी पूरी तरह छठमय हो चुकी है.
4/6
यहां हर दुकान पर पूजा की सामग्री सजी है. पूरी मंडी बांस की टोकरियां, अंकुरित चना-दाल, सिंदूर, तिलक, धूप-अगरबत्ती, हवन सामग्री, गाय का घी, पीतल के लोटे और परात से लेकर मौसमी फल-सब्जियों से सजी पड़ी है.
5/6
दुकानदारों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार 10 से 15 फीसदी तक दाम बढ़ गए हैं. आजाद पुर मंडी के व्यापारी सतेंद्र साहू ने बताया कि बांस की टोकरियों पर इस बार 30 से 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पीतल के बर्तन और मौसमी फल-सब्जियां भी महंगे हुए हैं.
6/6
छठ की खरीदारी के लिए एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये पर्व हमारे दिल से जुड़ा हुआ है. कीमतें चाहे जितनी बढ़ जाएं, हम पूजा की तैयारी में कमी नहीं आने देंगे.
Published at : 26 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Embed widget