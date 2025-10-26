एक्सप्लोरर
In Pics: दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें
Chhath Puja 2025: दिल्ली इस समय छठ महापर्व की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही हैं, कहीं बांस की टोकरियों की ढेरियाँ सजी हैं तो कहीं फलों और मिठाइयों के ठेले पर खरीदारों की भीड़ है.
दिल्ली में छठ पूजा सामग्री से पटे बाजार
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 26 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Tags :DELHI NEWS Chhath Puja 2025
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
अयोध्या में दीपोत्सव पर जगमग हुई रामनगरी, 26 लाख से अधिक दीपक जले, तस्वीरों में देखें भव्य झलक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर भावुक हुए राहुल गांधी, सामने आईं तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
बीजेपी सांसद रवि किशन ने पत्नी के साथ इस अंदाज में मनाया करवा चौथ, सामने आईं तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने रखा करवा चौथ का व्रत, सामने आई तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
9 Photos
विजयादशमी पर राजा भैया ने किया शस्त्र पूजन, पत्नी भानवी सिंह के आरोपों के बीच ये तस्वीरें वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 Photos
विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
दिल्ली में छठ महापर्व की रौनक, बांस के सूप, डाले, गन्ना, नारियल से पटे बाजार, देखें- तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion