दुकानदारों के अनुसार, पिछले साल की तुलना में इस बार 10 से 15 फीसदी तक दाम बढ़ गए हैं. आजाद पुर मंडी के व्यापारी सतेंद्र साहू ने बताया कि बांस की टोकरियों पर इस बार 30 से 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. पीतल के बर्तन और मौसमी फल-सब्जियां भी महंगे हुए हैं.