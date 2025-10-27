हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडChhath 2025: वाराणसी में छठ महापर्व की धूम, काशी गंगा घाट पर उमड़ा लोगों का हुजूम, देखें तस्वीरें

Chhath 2025: वाराणसी में छठ महापर्व की धूम, काशी गंगा घाट पर उमड़ा लोगों का हुजूम, देखें तस्वीरें

Chhath Puja 2025: वाराणसी में महापर्व छठ पर काशी के गंगा घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया है. इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी  | Updated at : 27 Oct 2025 09:49 PM (IST)
Chhath Puja 2025: वाराणसी में महापर्व छठ पर काशी के गंगा घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया है. इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए.

वाराणसी के गंगा घाट पर धूमधाम से छठ पर्व का आयोजन किया गया. लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व के दौरान गंगा नदी और वरुणा नदी के तट पर पूरे विधि विधान-परंपरा के तहत इस पर्व को मनाते नजर आए.

1/6
इस पर्व के दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया है. बच्चों से लेकर महिलाओं में भी छठ पूजा को लेकर खुशी देखी गई है. पूरे उल्लास के साथ काशी के गंगा घाट पर इस पर्व को मनाया गया है.
इस पर्व के दौरान लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया है. बच्चों से लेकर महिलाओं में भी छठ पूजा को लेकर खुशी देखी गई है. पूरे उल्लास के साथ काशी के गंगा घाट पर इस पर्व को मनाया गया है.
2/6
वाराणसी के सामने घाट, अस्सी घाट, दशास्वमेध घाट के अलावा वरुणा नदी तट के शास्त्री घाट पर भी शाम होते ही लोगों की भारी भीड़ देखी गई.
वाराणसी के सामने घाट, अस्सी घाट, दशास्वमेध घाट के अलावा वरुणा नदी तट के शास्त्री घाट पर भी शाम होते ही लोगों की भारी भीड़ देखी गई.
3/6
सोमवार (27 अक्टूबर) की शाम अस्तांचल सूर्य भगवान को अर्घ देने की तिथि निर्धारित रही. इस दौरान श्रद्धालुओं और छठ व्रति महिलाएं भारी संख्या घाट पर पहुंची है.
सोमवार (27 अक्टूबर) की शाम अस्तांचल सूर्य भगवान को अर्घ देने की तिथि निर्धारित रही. इस दौरान श्रद्धालुओं और छठ व्रति महिलाएं भारी संख्या घाट पर पहुंची है.
4/6
इस पर्व के दौरान लोग अपने परिवार के साथ गंगा घाट पर नजर आए. वहीं वाराणसी के शास्त्री घाट पर आकर्षक लाइट के साथ सजावट की गई थी.
इस पर्व के दौरान लोग अपने परिवार के साथ गंगा घाट पर नजर आए. वहीं वाराणसी के शास्त्री घाट पर आकर्षक लाइट के साथ सजावट की गई थी.
5/6
इसके अलावा गंगा नदी के तट पर बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा चाक-चौबंद रखी गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात और निगरानी की जा रही है.
इसके अलावा गंगा नदी के तट पर बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे. पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा चाक-चौबंद रखी गई है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात और निगरानी की जा रही है.
6/6
महापर्व छठ के दौरान वाराणसी में आस्था परंपरा की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली.
महापर्व छठ के दौरान वाराणसी में आस्था परंपरा की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली.
Published at : 27 Oct 2025 09:49 PM (IST)
UP NEWS VARANASI NEWS Chhath 2025

विश्व
बिहार
ओटीटी
इंडिया
LIC Amrit Bal Policy: आपके बच्चे के भविष्य की सबसे सुरक्षित Investment!| Paisa Live
Madras High Court ने दिया Crypto Currency को कानूनी दर्जा | Paisa Live
किसान को बचाने गईं बेटियों से बर्बरता, गुंडों पर 'मौन' क्यों Mohan सरकार? | CM Mohan Yadav
2025 Hyundai Venue first look: Creta से भी ज़्यादा? | Auto Live
Volvo EX40 One month drive review! | Auto Live

