एक्सप्लोरर
Chhath 2025: वाराणसी में छठ महापर्व की धूम, काशी गंगा घाट पर उमड़ा लोगों का हुजूम, देखें तस्वीरें
Chhath Puja 2025: वाराणसी में महापर्व छठ पर काशी के गंगा घाट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया है. इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए.
वाराणसी के गंगा घाट पर धूमधाम से छठ पर्व का आयोजन किया गया. लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व के दौरान गंगा नदी और वरुणा नदी के तट पर पूरे विधि विधान-परंपरा के तहत इस पर्व को मनाते नजर आए.
Published at : 27 Oct 2025 09:49 PM (IST)
