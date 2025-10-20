हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अयोध्या में दीपोत्सव पर जगमग हुई रामनगरी, 26 लाख से अधिक दीपक जले, तस्वीरों में देखें भव्य झलक

अयोध्या में दीपोत्सव पर जगमग हुई रामनगरी, 26 लाख से अधिक दीपक जले, तस्वीरों में देखें भव्य झलक

Ayodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 20 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Ayodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है.

अयोध्या में दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दीपक जले

1/6
दीपोत्सव ने प्रतिवर्ष नया कीर्तिमान स्थापित किया. योगी सरकार के नौवें और 500 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अपने महल में विराजमान होने के दूसरे दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से दो नए रिकॉर्ड बनाए. नया कीर्तिमान बनाते हुए दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार 215) दीप प्रज्ज्वलित किए गए.
दीपोत्सव ने प्रतिवर्ष नया कीर्तिमान स्थापित किया. योगी सरकार के नौवें और 500 वर्ष बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अपने महल में विराजमान होने के दूसरे दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से दो नए रिकॉर्ड बनाए. नया कीर्तिमान बनाते हुए दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार 215) दीप प्रज्ज्वलित किए गए.
2/6
पिछले वर्ष 2024 में प्रभु की नगरी 25,12,585 दीपों से जगमगाई थी. वहीं, दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2,128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की. ड्रोन से की गई दीपों की गणना के उपरांत दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है.
पिछले वर्ष 2024 में प्रभु की नगरी 25,12,585 दीपों से जगमगाई थी. वहीं, दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस वर्ष एक साथ 2,128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की. ड्रोन से की गई दीपों की गणना के उपरांत दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है.
3/6
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस 'भव्य दीपोत्सव' को देखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलन को फिर से विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस 'भव्य दीपोत्सव' को देखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्ज्वलन को फिर से विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया.
4/6
कीर्तिमान रचने में योगी सरकार के नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इससे जुड़े महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों के शिक्षकों व छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पर्यटन-संस्कृति, सूचना विभाग समेत सभी ने अहम भूमिका निभाई.
कीर्तिमान रचने में योगी सरकार के नेतृत्व में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इससे जुड़े महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों के शिक्षकों व छात्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं, साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, पर्यटन-संस्कृति, सूचना विभाग समेत सभी ने अहम भूमिका निभाई.
5/6
दीप प्रज्ज्वलन का नियत समय शुरू होते ही 'श्री राम जय राम जय जय राम' के जयघोष के साथ एक-एक कर 26 लाख 17 हजार 215 दीप जलाए गए. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या 'जय श्री राम' के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी.
दीप प्रज्ज्वलन का नियत समय शुरू होते ही 'श्री राम जय राम जय जय राम' के जयघोष के साथ एक-एक कर 26 लाख 17 हजार 215 दीप जलाए गए. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों द्वारा कीर्तिमान रचने की घोषणा के साथ ही पूरी अयोध्या 'जय श्री राम' के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी.
6/6
पर्यटन-संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व प्रमुख सचिव (पर्यटन-संस्कृति) अमृत अभिजात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र सौंपा. योगी आदित्यनाथ ने दोनों प्रमाण पत्र ऊपर उठाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रसन्नता जाहिर की. अयोध्या से गोरक्षपीठ के प्रगाढ़ रिश्तों को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री ने 2017 से दीपोत्सव का आयोजन अनवरत जारी रखा. इस नौवें संस्करण में सबसे अधिक दीप प्रज्ज्वलन का रिकॉर्ड कायम किया गया.
पर्यटन-संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व प्रमुख सचिव (पर्यटन-संस्कृति) अमृत अभिजात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रमाण पत्र सौंपा. योगी आदित्यनाथ ने दोनों प्रमाण पत्र ऊपर उठाकर सभी का अभिवादन करते हुए प्रसन्नता जाहिर की. अयोध्या से गोरक्षपीठ के प्रगाढ़ रिश्तों को मूर्त रूप देते हुए मुख्यमंत्री ने 2017 से दीपोत्सव का आयोजन अनवरत जारी रखा. इस नौवें संस्करण में सबसे अधिक दीप प्रज्ज्वलन का रिकॉर्ड कायम किया गया.
Published at : 20 Oct 2025 06:51 AM (IST)
Ayodhya News Diwali 2025 Deepotsav 2025

इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
वीडियोज

मंत्र के डरावने खेल में खूनी प्रपंच
Deepawali News: पटाखे के लिए लगी लंबी कतार, कई घंटे तक लाइन में लगे रहे लोग | ABP News
Bihar Election 2025: विपक्षी एकता के कितने दिन शेष? Romana Isar Khan | Congress | RJD
Sandeep Chaudhary: राशन से तौबा, सिलेंडर से तौबा...सरकार का ये रवैया होगा ? Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में 'मुस्लिम फैक्टर', क्या बिगाड़ सकती है NDA-BJP का खेल!

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार चुनाव में आरजेडी बनाम कांग्रेस की जंग! अब तक 11 सीटों पर सामने आई महागठबंधन की गांठें, सियासी घमासान जारी
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
LIVE: पवन सिंह की पत्नी ज्योति कल करेंगी नामांकन, बोलीं- अब जनता ही हमारा दल
क्रिकेट
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
रोहित, विराट या गिल, टीम इंडिया की हार का असली गुनाहगार कौन? ऑस्ट्रेलिया में कटाई टीम इंडिया की नाक
बॉलीवुड
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
दिवाली पर करीना कपूर का नवाबी अंदाज, बालों में गजरा और माथे पर बिंदी लगाकर इठलाईं बेबो
विश्व
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली को सता रहा गिरफ्तारी का डर, चुनाव को लेकर कार्की सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deepotsav 2025: अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
अयोध्या में फिर बना दीये जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेजर लाइट शो ने बांधा समां
ट्रेंडिंग
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
खेसारी लाल यादव पर जेसीबी से हुई फूलों की बारिश! समर्थकों ने जमकर फोड़े पटाखे- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
इजराइल ने फिर बरसाए गाजा पर बम, क्या कहीं इसकी शिकायत नहीं कर सकता हमास, जानें क्या है कानून?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget