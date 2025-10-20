एक्सप्लोरर
अयोध्या में दीपोत्सव पर जगमग हुई रामनगरी, 26 लाख से अधिक दीपक जले, तस्वीरों में देखें भव्य झलक
Ayodhya Deepotsav 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है.
अयोध्या में दीपोत्सव पर 26 लाख से अधिक दीपक जले
Published at : 20 Oct 2025 06:51 AM (IST)
अयोध्या में दीपोत्सव पर जगमग हुई रामनगरी, 26 लाख से अधिक दीपक जले, तस्वीरों में देखें भव्य झलक
