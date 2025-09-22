नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा और दर्शन करने के लिए पहुंचे. एक श्रद्धालु ने कहा, "मैं आज बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं मां के दर्शन ने मन को शांति और ऊर्जा दी."