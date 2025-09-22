एक्सप्लोरर
Navratri 2025: कहीं डांडिया तो कहीं माता के दर्शन को उमड़ी भीड़! दिल्ली में नवरात्र के कई रंग, देखें तस्वीरें
Navrati 2025: दिल्ली में शारदीय नवरात्रि की धूम शुरू हो गई है. श्रद्धालु छतरपुर और झंडेवालान मंदिर में माता दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. CM रेखा गुप्ता ने सभी को शुभकामनाएं दी.
दिल्ली में नवरात्र की धूम
Published at : 22 Sep 2025 09:03 AM (IST)
कहीं डांडिया तो कहीं माता के दर्शन को उमड़ी भीड़! दिल्ली में नवरात्र के कई रंग, देखें तस्वीरें
