हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRNavratri 2025: कहीं डांडिया तो कहीं माता के दर्शन को उमड़ी भीड़! दिल्ली में नवरात्र के कई रंग, देखें तस्वीरें

By : नीतु कुमारी  | Updated at : 22 Sep 2025 09:03 AM (IST)
Navrati 2025: दिल्ली में शारदीय नवरात्रि की धूम शुरू हो गई है. श्रद्धालु छतरपुर और झंडेवालान मंदिर में माता दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. CM रेखा गुप्ता ने सभी को शुभकामनाएं दी.

दिल्ली में नवरात्र की धूम

1/9
शारदीय नवरात्रि 2025 के पहले दिन दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे.
2/9
झंडेवालान मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही. मंदिर में भक्तों ने लंबे कतार के बाद भी धैर्य पूर्वक माता के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार किया.
3/9
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवरात्रि के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा,
4/9
21 सितंबर को शालीमार बाग में मुख्यमंत्री ने डांडिया उत्सव का आयोजन किया. उन्होंने कहा,
5/9
नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में पूजा और दर्शन करने के लिए पहुंचे. एक श्रद्धालु ने कहा,
6/9
नौ दिन चलने वाले इस महापर्व का उद्देश्य श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक सौहार्द का संदेश फैलाना है. भक्त इस दौरान अपने जीवन में शक्ति, साहस और समृद्धि की कामना करते हैं.
7/9
झंडेवालान मंदिर में माता का भव्य श्रृंगार हुआ. भक्तों ने दीपक जलाकर और फूल अर्पित कर मां आद्या शक्ति की पूजा की.
8/9
छोटे और बड़े परिवार मिलकर माता दुर्गा के दरबार में भक्ति में लीन नजर आए. यह उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है.
9/9
इस प्रकार, दिल्ली में शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ भक्तिभाव और उत्साह के साथ हुआ. श्रद्धालु मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त कर जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि की कामना कर रहे हैं.
Published at : 22 Sep 2025 09:03 AM (IST)
DELHI NEWS Navratri 2025 REKHA GUPTA

दिल्ली NCR फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

