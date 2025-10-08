एक्सप्लोरर
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
Virat Kohli And Rohit Sharma Net Worth: विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं. इन दोनों प्लेयर्स ने खूब पैसे भी कमाए हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.
भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं. ये प्लेयर प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 08 Oct 2025 11:55 PM (IST)
Tags :BCCI IPL VIRAT KOHLI Rohit SHarma
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल
क्रिकेट
6 Photos
बाबर-रिजवान या शाहीन अफरीदी, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
क्रिकेट
6 Photos
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
क्रिकेट
6 Photos
वनडे कप्तान के तौर पर कैसा रहा रोहित शर्मा का रिजल्ट? जानें कितने मैच हारे और कितने मैच जीते
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
पंजाब
IPS वाई पूरन सुसाइड केस: IAS पत्नी ने दी शिकायत, DGP के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत, टैरिफ का असर नहीं', IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया छोड़ो और IPL में खेलो..., इन 2 खिलाड़ियों को मिला था 58-58 करोड़ का ऑफर, फिर क्या हुआ
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
6 Photos
दिन-ब-दिन जवान हो रहे हैं रोहित शर्मा, ये गजब का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा हैरान, न्यू लुक का फोटो वायरल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion