विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

रोहित भी BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड-ए+ की लिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है. वहीं मुंबई इंडियंस ने IPL 2025 सीजन के लिए रोहित को 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन किया और रोहित IPL से 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं.