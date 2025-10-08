हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

विराट कोहली या रोहित शर्मा, भारत के स्टार खिलाड़ियों में कौन है ज्यादा अमीर? जानें नेटवर्थ

Virat Kohli And Rohit Sharma Net Worth: विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं. इन दोनों प्लेयर्स ने खूब पैसे भी कमाए हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Oct 2025 11:55 PM (IST)
Virat Kohli And Rohit Sharma Net Worth: विराट कोहली और रोहित शर्मा सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक हैं. इन दोनों प्लेयर्स ने खूब पैसे भी कमाए हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा अमीर है.

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं. ये प्लेयर प्रोफेशनल के साथ ही पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं.

विराट कोहली मौजूदा दौर में केवल क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि वह एक ग्लोबल एथलीट बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में कोहली की कुल नेटवर्थ करीब 1050 करोड़ रुपए है.
विराट कोहली मौजूदा दौर में केवल क्रिकेटर नहीं हैं, बल्कि वह एक ग्लोबल एथलीट बन चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में कोहली की कुल नेटवर्थ करीब 1050 करोड़ रुपए है.
कोहली BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड-ए+ की लिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए का सैलरी मिलती है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 सीजन के लिए विराट को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया और विराट IPL से ही लगभग 200 करोड़ रुपये कमा चुके हैं.
कोहली BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड-ए+ की लिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए का सैलरी मिलती है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2025 सीजन के लिए विराट को 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया और विराट IPL से ही लगभग 200 करोड़ रुपये कमा चुके हैं.
विराट PUMA, MRF और Audi India जैसी कई बड़े ब्रैंड्स के एंबेसडर हैं और वह एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए करोड़ों की फीस लेते हैं.
विराट PUMA, MRF और Audi India जैसी कई बड़े ब्रैंड्स के एंबेसडर हैं और वह एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए करोड़ों की फीस लेते हैं.
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है लेकिन उनकी नेटवर्थ कोहली से बहुत कम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में रोहित की कुल नेटवर्थ 214 करोड़ रुपए के करीब है.
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की नेटवर्थ भी काफी ज्यादा है लेकिन उनकी नेटवर्थ कोहली से बहुत कम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में रोहित की कुल नेटवर्थ 214 करोड़ रुपए के करीब है.
रोहित भी BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड-ए+ की लिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है. वहीं मुंबई इंडियंस ने IPL 2025 सीजन के लिए रोहित को 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन किया और रोहित IPL से 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं.
रोहित भी BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड-ए+ की लिस्ट में शामिल हैं, जिससे उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है. वहीं मुंबई इंडियंस ने IPL 2025 सीजन के लिए रोहित को 16.35 करोड़ रुपए में रिटेन किया और रोहित IPL से 150 से 200 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं.
रोहित Adidas, CEAT और MAX Life Insurance जैसी कई बड़े ब्रांड्स के एंबेसडर हैं. रोहित भी एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए करोड़ों की फीस लेते हैं.
रोहित Adidas, CEAT और MAX Life Insurance जैसी कई बड़े ब्रांड्स के एंबेसडर हैं. रोहित भी एक ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए करोड़ों की फीस लेते हैं.
Published at : 08 Oct 2025 11:55 PM (IST)
Embed widget