सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश

सिंगापुर की अर्थव्यवस्था एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे भरोसेमंद अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है. इसका सबसे बड़ा कारण है वहां की मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (MAS). यह संस्था देश की करेंसी को नियंत्रित और स्थिर बनाए रखने के लिए समय-समय पर नीतियों और बदलावों को लागू करती है.