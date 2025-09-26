एक्सप्लोरर
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए की कीमत कम है. हालांकि, इस बीच हम ये जानने की कोशिश करेंगे की 1लाख सिंगापुर डॉलर की कीमत भारत में कितनी होती है.
सिंगापुर डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया कमजोर जरूर है, लेकिन इससे हमें दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती और चुनौतियों को समझने का अवसर मिलता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 08:27 AM (IST)
विश्व
10 Photos
नेपाल में संसद में घुसे Gen-Z, राष्ट्रपति-मंत्रियो के घर फूंके, सुलगते नेपाल की डरावनी तस्वीरें
विश्व
8 Photos
नेपाल में Gen-Z का हिंसक प्रदर्शन, काठमांडू में आगजनी-गोलीबारी, सेना ने संभाला मोर्चा, कर्फ्यू लागू
विश्व
10 Photos
अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 से लेकर फ्रांस के राफेल तक... ये हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट
विश्व
7 Photos
फिलिस्तीन में कौन सी करेंसी का होता है इस्तेमाल? क्या है भारतीय रुपये की वहां कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश
विश्व
11 Photos
दुनिया में किस धर्म के लोगों की कितनी जनसंख्या, जानें हिंदू से लेकर मुस्लिमों तक का पूरा आंकड़ा
विश्व
8 Photos
जिस देश में होने वाली है ट्रंप-पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात, वहां भारत के 1 लाख हो जाएंगे कितने, जानें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
41 साल और 16 टूर्नामेंट के बाद पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान, दोनों टीमों का अब तक का सफर देखिए
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion