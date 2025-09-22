वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल

कोलकाता का एक बड़ा हिस्सा 16 अगस्त, 1946 को जब सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में था, तब दक्षिण कोलकाता के एक मोहल्ले के निवासी हिंदुस्तान पार्क-पूर्णदास रोड-लेक इलाके में उपद्रवियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए डटे रहे. लगभग आठ दशक बाद समाजसेवी संघ ने फ्लेक्स और मॉडलों के माध्यम से 1946 की अपनी उस समय की पहली दुर्गा पूजा की यादें ताजा की हैं.