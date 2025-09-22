एक्सप्लोरर
वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल
कोलकाता का हर दुर्गा पूजा पंडाल शहर की समृद्ध संस्कृति व विरासत को एक अनूठी श्रद्धांजलि है. समाजसेवी संघ ने फ्लेक्स और मॉडलों के माध्यम से 1946 की अपनी उस समय की पहली दुर्गा पूजा की यादें ताजा की हैं.
पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल
Published at : 22 Sep 2025 07:11 PM (IST)
