हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियावाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल

वाराणसी के दशाश्वमेध से लेकर कोलकाता में हुगली नदी के घाट तक... देशभर में सजे दुर्गा पूजा पर अनोखे पंडाल

कोलकाता का हर दुर्गा पूजा पंडाल शहर की समृद्ध संस्कृति व विरासत को एक अनूठी श्रद्धांजलि है. समाजसेवी संघ ने फ्लेक्स और मॉडलों के माध्यम से 1946 की अपनी उस समय की पहली दुर्गा पूजा की यादें ताजा की हैं.

By : पीटीआई- भाषा  | Updated at : 22 Sep 2025 07:11 PM (IST)
कोलकाता का हर दुर्गा पूजा पंडाल शहर की समृद्ध संस्कृति व विरासत को एक अनूठी श्रद्धांजलि है. समाजसेवी संघ ने फ्लेक्स और मॉडलों के माध्यम से 1946 की अपनी उस समय की पहली दुर्गा पूजा की यादें ताजा की हैं.

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल

1/10
कोलकाता का एक बड़ा हिस्सा 16 अगस्त, 1946 को जब सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में था, तब दक्षिण कोलकाता के एक मोहल्ले के निवासी हिंदुस्तान पार्क-पूर्णदास रोड-लेक इलाके में उपद्रवियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए डटे रहे. लगभग आठ दशक बाद समाजसेवी संघ ने फ्लेक्स और मॉडलों के माध्यम से 1946 की अपनी उस समय की पहली दुर्गा पूजा की यादें ताजा की हैं.
कोलकाता का एक बड़ा हिस्सा 16 अगस्त, 1946 को जब सांप्रदायिक उन्माद की चपेट में था, तब दक्षिण कोलकाता के एक मोहल्ले के निवासी हिंदुस्तान पार्क-पूर्णदास रोड-लेक इलाके में उपद्रवियों को शांति भंग करने से रोकने के लिए डटे रहे. लगभग आठ दशक बाद समाजसेवी संघ ने फ्लेक्स और मॉडलों के माध्यम से 1946 की अपनी उस समय की पहली दुर्गा पूजा की यादें ताजा की हैं.
2/10
सामुदायिक पूजाओं के बीच विषयों की विविधता को दर्शाते हुए बागुईआटी में अर्जुनपुर अमरा सबाई ने 'मुखोमुखी' (आमने-सामने) नामक एक पंडाल की स्थापना की है.
सामुदायिक पूजाओं के बीच विषयों की विविधता को दर्शाते हुए बागुईआटी में अर्जुनपुर अमरा सबाई ने 'मुखोमुखी' (आमने-सामने) नामक एक पंडाल की स्थापना की है.
3/10
यहां प्रवेश करने वाले लोग स्टेनलेस स्टील फ्रेम लगे दर्पण में अपनी सैंकडों छवियां देख सकेंगे. चारों तरफ से शीशे की तरह चमकने वाला यह पंडाल अद्भुत कलाकृति का उदाहरण है.
यहां प्रवेश करने वाले लोग स्टेनलेस स्टील फ्रेम लगे दर्पण में अपनी सैंकडों छवियां देख सकेंगे. चारों तरफ से शीशे की तरह चमकने वाला यह पंडाल अद्भुत कलाकृति का उदाहरण है.
4/10
समाजसेवी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अरिजीत मोइत्रा ने बताया कि 16 अगस्त, 1946 को शहर के कई हिस्सों में हिंसा फैली हुई थी, तब हमारा इलाका हाथ थामकर एकजुटता व सौहार्द का संदेश देने के लिए खड़ा था. समाजसेवी संघ की शुरुआत शुभचिंतकों और लीला रॉय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की सलाह पर हुई, जो हमारी एकता से प्रभावित हुई थीं.
समाजसेवी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी अरिजीत मोइत्रा ने बताया कि 16 अगस्त, 1946 को शहर के कई हिस्सों में हिंसा फैली हुई थी, तब हमारा इलाका हाथ थामकर एकजुटता व सौहार्द का संदेश देने के लिए खड़ा था. समाजसेवी संघ की शुरुआत शुभचिंतकों और लीला रॉय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की सलाह पर हुई, जो हमारी एकता से प्रभावित हुई थीं.
5/10
इस सूची में 'अथो घाट कथा' घाटों की अनकही कहानियां भी शामिल है. पंडाल शहर में हुगली नदी के किनारे स्थित घाटों, जिन्हें आमतौर पर गंगा घाट कहा जाता है, की तरह सजाया गया है.
इस सूची में 'अथो घाट कथा' घाटों की अनकही कहानियां भी शामिल है. पंडाल शहर में हुगली नदी के किनारे स्थित घाटों, जिन्हें आमतौर पर गंगा घाट कहा जाता है, की तरह सजाया गया है.
6/10
यह पंडाल जटिल कलाकृतियों के माध्यम से जीवन को जीवंत करता है. इसे उत्तरी कोलकाता स्थित हाटीबागान सर्बोजनिन दुर्गा पूजा समिति ने बनाया है.
यह पंडाल जटिल कलाकृतियों के माध्यम से जीवन को जीवंत करता है. इसे उत्तरी कोलकाता स्थित हाटीबागान सर्बोजनिन दुर्गा पूजा समिति ने बनाया है.
7/10
पंडालों को लेकर अरिजीत मोइत्रा ने कहा, 'मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे विषय का इस मुद्दे पर बनी किसी भी फिल्म से कोई संबंध या संदर्भ नहीं है और यह केवल मानवीय मजबूती, सौहार्द व सद्भाव के बारे में बताने के लिए है.'
पंडालों को लेकर अरिजीत मोइत्रा ने कहा, 'मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे विषय का इस मुद्दे पर बनी किसी भी फिल्म से कोई संबंध या संदर्भ नहीं है और यह केवल मानवीय मजबूती, सौहार्द व सद्भाव के बारे में बताने के लिए है.'
8/10
वहीं कोलकाता के उत्तर में श्यामनगर में बनर्जीपाड़ा पूजा मंदिर समिति ने नदी के प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने के लिए वाराणसी के घाटों को दर्शाया है.
वहीं कोलकाता के उत्तर में श्यामनगर में बनर्जीपाड़ा पूजा मंदिर समिति ने नदी के प्रदूषण के मुद्दे को उजागर करने के लिए वाराणसी के घाटों को दर्शाया है.
9/10
इन घाटों को दर्शाने के लिए वाराणसी के घाट की हुबहु तस्वीर तैयार की गई है. जहां नाव से लेकर, सीढ़ियां, दुकानें और कई तरह की कलाकृति को दिखाया गया है, जो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की याद दिलाता है.
इन घाटों को दर्शाने के लिए वाराणसी के घाट की हुबहु तस्वीर तैयार की गई है. जहां नाव से लेकर, सीढ़ियां, दुकानें और कई तरह की कलाकृति को दिखाया गया है, जो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की याद दिलाता है.
10/10
साथ ही इस घाट पर गणेश जी की स्थापना की गई है, जिन्हें घाट किनारे सीढ़ियों पर बैठाया गया है, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है.
साथ ही इस घाट पर गणेश जी की स्थापना की गई है, जिन्हें घाट किनारे सीढ़ियों पर बैठाया गया है, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है.
Published at : 22 Sep 2025 07:11 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Kolkata WEST BENGAL

इंडिया फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
'इस्लाम के खिलाफ है डार्विन की थ्योरी', तालिबान ने विकासवाद के सिद्धांत पर लगाया बैन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
बॉलीवुड
'रंगरलिया मनाते थे, भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', कुमार सानू की एक्स वाइफ ने सिंगर को लेकर किए 5 शॉकिंग खुलासे
'कुमार सानू की भतीजी के 5 मर्दों से 5 बच्चे', एक्स वाइफ ने किए 5 शॉकिंग खुलासे
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
नौकरी
BSF Jobs 2025: BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
BSF में निकली हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती, कल है इस भर्ती के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट
यूटिलिटी
Ration Card eKYC: यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
यूपी के इन लोगों को अक्टूबर में नहीं मिलेगा राशन, दिक्कत होने से पहले सही कर लें यह गलती
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget