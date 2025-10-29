एक्सप्लोरर
PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल विमान में उड़ान भरी. उनके साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख का राफेल भी एक साथ उड़ रहा था.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह की समानांतर राफेल उड़ान भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक अभूतपूर्व और प्रेरणादायक क्षण के रूप में दर्ज हो गई है.
Published at : 29 Oct 2025 10:19 PM (IST)
मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, फोटो देख आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!
