हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाPHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!

PHOTOS: मिसाइलों से लैस राफेल, पिछली सीट पर थीं द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें देखकर आसिम मुनीर को आ जाएंगे चक्कर!

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल विमान में उड़ान भरी. उनके साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख का राफेल भी एक साथ उड़ रहा था.

By : नीरज राजपूत  | Updated at : 29 Oct 2025 10:19 PM (IST)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राफेल विमान में उड़ान भरी. उनके साथ भारतीय वायुसेना प्रमुख का राफेल भी एक साथ उड़ रहा था.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह की समानांतर राफेल उड़ान भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक अभूतपूर्व और प्रेरणादायक क्षण के रूप में दर्ज हो गई है.

1/10
भारतीय वायुसेना के इतिहास में 29 अक्टूबर 2025 का दिन गौरव और गर्व से भरा रहा. इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी और उनके ठीक बराबर में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह का राफेल भी आकाश में साथ उड़ान भर रहा था.
भारतीय वायुसेना के इतिहास में 29 अक्टूबर 2025 का दिन गौरव और गर्व से भरा रहा. इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी और उनके ठीक बराबर में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह का राफेल भी आकाश में साथ उड़ान भर रहा था.
2/10
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ का विमान एक साथ समान फॉर्मेशन में उड़ रहे थे और दिलचस्प बात यह रही कि दोनों राफेल जेट्स मिसाइलों से लैस (armed) थे. ये नजारा देख पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के होश उड़ जाएंगे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ का विमान एक साथ समान फॉर्मेशन में उड़ रहे थे और दिलचस्प बात यह रही कि दोनों राफेल जेट्स मिसाइलों से लैस (armed) थे. ये नजारा देख पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के होश उड़ जाएंगे.
3/10
वायुसेना के अनुसार, यह ऑपरेशनल कॉन्फिगरेशन था, जो राफेल की वास्तविक युद्ध क्षमता और मिशन रेडी स्टेटस को दिखाता है.
वायुसेना के अनुसार, यह ऑपरेशनल कॉन्फिगरेशन था, जो राफेल की वास्तविक युद्ध क्षमता और मिशन रेडी स्टेटस को दिखाता है.
4/10
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य राफेल विमान के पिछले कॉकपिट (rear cockpit) में थीं,जबकि विमान को 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी उड़ा रहे थे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य राफेल विमान के पिछले कॉकपिट (rear cockpit) में थीं,जबकि विमान को 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी उड़ा रहे थे.
5/10
समानांतर उड़ रहे दूसरे राफेल में वायुसेना प्रमुख (Chief of Air Staff) एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह सवार थे, जो अपने राफेल के पिछले कॉकपिट (trailing aircraft rear cockpit) में बैठे थे.
समानांतर उड़ रहे दूसरे राफेल में वायुसेना प्रमुख (Chief of Air Staff) एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह सवार थे, जो अपने राफेल के पिछले कॉकपिट (trailing aircraft rear cockpit) में बैठे थे.
6/10
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार (29 अक्तूबर 2025) को हरियाणा के अंबाला में स्थित वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी और इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया. एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने भी इसी एयरबेस से एक अलग विमान में उड़ान भरी. राष्ट्रपति मुर्मू दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार (29 अक्तूबर 2025) को हरियाणा के अंबाला में स्थित वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी और इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया. एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने भी इसी एयरबेस से एक अलग विमान में उड़ान भरी. राष्ट्रपति मुर्मू दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं.
7/10
अप्रैल 2023 में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. राफेल विमान में सवार होने से पहले राष्ट्रपति ने जी-सूट पहना था. हाथ में हेलमेट लिए और धूप का चश्मा लगाए मुर्मू ने पायलट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.
अप्रैल 2023 में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी. राफेल विमान में सवार होने से पहले राष्ट्रपति ने जी-सूट पहना था. हाथ में हेलमेट लिए और धूप का चश्मा लगाए मुर्मू ने पायलट के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं.
8/10
विमान के उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने विमान के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन किया. विमान ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस वायुसेना स्टेशन पर लौटा.
विमान के उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति ने विमान के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन किया. विमान ने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वापस वायुसेना स्टेशन पर लौटा.
9/10
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई. राफेल विमान ने समुद्र तल से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी. वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया गया.
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई. राफेल विमान ने समुद्र तल से लगभग 15,000 फुट की ऊंचाई पर और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी. वायुसेना स्टेशन पहुंचने पर राष्ट्रपति को औपचारिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ भी दिया गया.
10/10
राष्ट्रपति ने बाद में विजिटर बुक में लिखा, 'अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचकर वायुसेना के राफेल विमान में अपनी पहली उड़ान को लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूं. राफेल में उड़ान भरना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा. इस शक्तिशाली विमान पर इस पहली उड़ान ने मेरे अंदर देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगाई है.''
राष्ट्रपति ने बाद में विजिटर बुक में लिखा, 'अंबाला वायुसेना स्टेशन पहुंचकर वायुसेना के राफेल विमान में अपनी पहली उड़ान को लेकर मैं बहुत प्रसन्न हूं. राफेल में उड़ान भरना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा. इस शक्तिशाली विमान पर इस पहली उड़ान ने मेरे अंदर देश की रक्षा क्षमताओं के प्रति गर्व की एक नई भावना जगाई है.''
Published at : 29 Oct 2025 10:19 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Draupadi Murmu Rafale Flight

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Viral Stunt Video: रील का बुखार...ट्रैफिक नियम तार-तार | ABP News
8th Pay Commission: Salary में कितना इज़ाफ़ा होगा? जानिए Fitment Factor का पूरा game| Paisa Live
IPO Alert: Studds Accessories Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Bollywood News: DE-DE Pyaar में जल्द होगी Honey Singh की धामकेदार एंट्री | KFH

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
Bihar Poor Candidate: कौन हैं बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे गरीब उम्मीदवार, जो BJP के 'टाइगर' को दे रहे टक्कर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
सूर्यकुमार के 150 छक्के, जानें टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले 7 बल्लेबाज कौन?
इंडिया
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
'बिहार में न CM पद खाली और न दिल्ली में PM पद', सोनिया गांधी और लालू यादव का नाम लेकर बोले अमित शाह
बॉलीवुड
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, 31 अक्टूबर से पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी, जानें वजह
असम के थिएटर्स से हटेंगी 'थामा' समेत सभी फिल्में, पर्दे पर दिखेगी सिर्फ ये मूवी
शिक्षा
UP Board Exam 2026: 52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
52 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स देंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, पिछले साल से इतने घटे छात्र
लाइफस्टाइल
Neha Dhupia Anti-inflammatory Challenge: मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
मैं कपड़े नहीं बदलती, उनके हिसाब से हो जाती हूं फिट... फैट टू फिट कर देगा इस एक्ट्रेस का 21 Days फिटनेस रुटीन
ट्रेंडिंग
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
पानी में उतरा दरिंदा मौत के जाल में फंसा! फिर सेना ने ऐसे बचाई जान- वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget