एक्सप्लोरर
Mughal Emperor Aurangzeb: मुगल बादशाह औरंगजेब ने की थी कौन सी भविष्यवाणी, जो सच साबित हुई
मुगल सम्राट औरंगज़ेब को अपनी जन्मपत्री और ज्योतिष पर गहरा विश्वास था. जानिए कैसे ज्योतिषियों ने उनके राज्याभिषेक और यात्राओं का समय तय किया और क्या भविष्यवाणी सच साबित हुई.
औरंगजेब का जीवन यह दिखाता है कि इतिहास के सबसे सख्त और धार्मिक शासक भी भाग्य, ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव को नकार नहीं पाए.
Published at : 27 Oct 2025 09:42 AM (IST)
