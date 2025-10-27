उन ज्योतिषियों ने सुझाव दिया था कि रविवार, 5 जून 1659 को सूर्योदय के तीन घंटे पंद्रह मिनट बाद का समय सम्राट बनने के लिए सबसे शुभ रहेगा.निर्धारित समय पर पर्दे के पीछे बैठे औरंगज़ेब को संकेत मिला और वह बाहर आकर दिल्ली के तख़्त पर विराजमान हुआ. यानि इतिहास के सबसे शक्तिशाली मुगल शासकों में से एक का शासन ठीक उसी घड़ी शुरू हुआ, जिसे ज्योतिषियों ने शुभ बताया था.