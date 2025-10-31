पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली खबर! भारतीय वायुसेना को मिल सकता है घातक मिसाइलों का जखीरा, राफेल की बढ़ेगी ताकत

भारत, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह शिकस्त देने के बाद लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है. इसी सिलसिले में वायुसेना को लेकर अहम खबर सामने आई है. इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट राफेल अब और ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है.