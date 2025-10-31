हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियापाकिस्तान के होश उड़ाने वाली खबर! भारतीय वायुसेना को मिल सकता है घातक मिसाइलों का जखीरा, राफेल की बढ़ेगी ताकत

पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली खबर! भारतीय वायुसेना को मिल सकता है घातक मिसाइलों का जखीरा, राफेल की बढ़ेगी ताकत

Indian Air Force: भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है. वायुसेना को नई घातक मिसाइलों का जखीरा मिलने वाला है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Indian Air Force: भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट राफेल की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है. वायुसेना को नई घातक मिसाइलों का जखीरा मिलने वाला है.

भारतीय सेना के लड़ाकू विमान राफेल की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है.

1/7
भारत, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह शिकस्त देने के बाद लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है. इसी सिलसिले में वायुसेना को लेकर अहम खबर सामने आई है. इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट राफेल अब और ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है.
भारत, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह शिकस्त देने के बाद लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रहा है. इसी सिलसिले में वायुसेना को लेकर अहम खबर सामने आई है. इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट राफेल अब और ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है.
2/7
दरअसल वायुसेना को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मेटियोर का जल्द ही जखीरा मिलने वाला है. रक्षा मंत्रालय 1500 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द ही मंजूरी भी दी जा सकती है.
दरअसल वायुसेना को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मेटियोर का जल्द ही जखीरा मिलने वाला है. रक्षा मंत्रालय 1500 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द ही मंजूरी भी दी जा सकती है.
3/7
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मेटियोर मिसाइलों के जखीरे पर रक्षा मंत्रालय मोटा पैसा खर्च कर सकता है. इसको लेकर हाईलेवल मीटिंग भी होने वाली है. मेटियोर बियॉन्ड-विजुअल-रेंज मिसाइलें यूरोपीय फर्म एमबीडीए बनाती है.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक मेटियोर मिसाइलों के जखीरे पर रक्षा मंत्रालय मोटा पैसा खर्च कर सकता है. इसको लेकर हाईलेवल मीटिंग भी होने वाली है. मेटियोर बियॉन्ड-विजुअल-रेंज मिसाइलें यूरोपीय फर्म एमबीडीए बनाती है.
4/7
लंबी दूरी की इन मिसाइलों को राफेल लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है. भारत ने पहले 36 राफेल विमानों के साथ मेटियोर मिसाइलों का ऑर्डर दिया था.
लंबी दूरी की इन मिसाइलों को राफेल लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है. भारत ने पहले 36 राफेल विमानों के साथ मेटियोर मिसाइलों का ऑर्डर दिया था.
5/7
इंडियन एयरफोर्स के साथ राफेल फाइटर जेट पहले ही दुनिया भर में कामयाबी का डंका बजा चुके हैं. यह फाइटर जेट विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. अहम बात यह है कि इसका रडार सिस्टम 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को पकड़ सकता है.
इंडियन एयरफोर्स के साथ राफेल फाइटर जेट पहले ही दुनिया भर में कामयाबी का डंका बजा चुके हैं. यह फाइटर जेट विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. अहम बात यह है कि इसका रडार सिस्टम 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को पकड़ सकता है.
6/7
बता दें कि इस खबर से पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ सकती है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे अच्छी तरह सबक सिखाया था.
बता दें कि इस खबर से पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ सकती है. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे अच्छी तरह सबक सिखाया था.
7/7
भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था.
भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था.
Published at : 31 Oct 2025 09:53 AM (IST)
Tags :
Indian Air Force Rafale Pakistan INDIA

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल
रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

मोकामा मर्डर का बाहुबली कनेक्शन
जंगलराज Vs मंगलराज | Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: जंगलराज सिर्फ 'जुमला'..आज हकीकत क्या?
आइए न बिहार में..ठोक देंगे कट्टा कपार में!
Rahul की रिमोट कंट्रोल पॉलिटिक्स

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बताया भारत के लिए कैसे निभाई बड़ी भूमिका
'सरदार पटेल को नहीं दिया गया उचित सम्मान...', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल
रामपुर नवाब ने आजम खान को बताया 'चोर-पाखंडी और डकैत', कहा- लड़की छेड़ने की वजह से गए जेल
विश्व
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई को किया बेदखल; छीने खिताब, शाही आवास से निकालने का आदेश
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd T20 Live Streaming: फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
फ्री में कहां देख सकते हैं IND vs AUS दूसरा टी20 मैच, जानिए कितने बजे होगा शुरू?
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 10: 'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें दिन का कलेक्शन भी शानदार, तोड़ेगी अब इस फिल्म का रिकॉर्ड
'एक दीवाने की दीवानियत' उड़ा रही गर्दा, 10वें भी दिन की कमाई भी शानदार
हेल्थ
शुगर कनेक्शन ने खोला बच्चों के कैंसर का राज, डॉक्टर बोले- अब बदलेगा इलाज का तरीका
शुगर कनेक्शन ने खोला बच्चों के कैंसर का राज, डॉक्टर बोले- अब बदलेगा इलाज का तरीका
जनरल नॉलेज
लाल-पीले, नीले-हरे... आखिर अलग-अलग रंग की क्यों बनाई जाती है दवा, क्या है इसकी वजह?
लाल-पीले, नीले-हरे... आखिर अलग-अलग रंग की क्यों बनाई जाती है दवा, क्या है इसकी वजह?
ट्रेंडिंग
भरे सिलेंडर पर रखा बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखकर फटी रह जाएंगी आंखें- वीडियो वायरल
भरे सिलेंडर पर रखा बम और लगा दी आग! इसके बाद जो हुआ देखकर फटी रह जाएंगी आंखें- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget