दानापुर की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने स्वयं इस सीट से दो बार चुनाव लड़ा था. दानापुर की भौगोलिक और सामाजिक विविधता इसे अद्वितीय बनाती है यहां एक ओर शहरी क्षेत्र की चमक-दमक, दूसरी ओर उपजाऊ ग्रामीण इलाका और तीसरी ओर गंगा के बीचोंबीच फैला दियारा क्षेत्र है.