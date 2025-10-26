हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाBihar elections: दानापुर में किसकी होगी जीत? BJP की टिकट पर राम कृपाल यादव मैदान में, RJD ने रीत लाल यादव को उतारा

Bihar elections: दानापुर में किसकी होगी जीत? BJP की टिकट पर राम कृपाल यादव मैदान में, RJD ने रीत लाल यादव को उतारा

दानापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति का अहम केंद्र हैं, जहां RJD और BJP के बीच कांटे की टक्कर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Oct 2025 01:38 PM (IST)
दानापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति का अहम केंद्र हैं, जहां RJD और BJP के बीच कांटे की टक्कर है.

दानापुर की चुनावी कहानी हमेशा दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है, जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल है.

1/7
बिहार चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. यहां का इतिहास बहुत ही रोचक है. दानापुर सीट पर इस बार बीजेपी और आरजेडी की टक्कर है. RJD ने यहां से रीतलाल यादव को टिकट दिया है.
बिहार चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. यहां का इतिहास बहुत ही रोचक है. दानापुर सीट पर इस बार बीजेपी और आरजेडी की टक्कर है. RJD ने यहां से रीतलाल यादव को टिकट दिया है.
2/7
यह क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और हर बार की तरह इस बार भी राजद (RJD) और भाजपा (BJP) के बीच रोमांचक मुकाबले का केंद्र बना हुआ है.
यह क्षेत्र पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और हर बार की तरह इस बार भी राजद (RJD) और भाजपा (BJP) के बीच रोमांचक मुकाबले का केंद्र बना हुआ है.
3/7
इस बार बीजेपी ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है. वह पाटलिपुत्र से सांसद भी चुने गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्हें मीसा भारती से हार का सामना करना पड़ा था.
इस बार बीजेपी ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है. वह पाटलिपुत्र से सांसद भी चुने गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्हें मीसा भारती से हार का सामना करना पड़ा था.
4/7
1985 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी यहां से जीत दर्ज कर राजनीति को चौंका दिया था. दानापुर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास लालू प्रसाद यादव से गहराई से जुड़ा हुआ है. उन्होंने 1995 और 2000 में इस सीट से चुनाव लड़ा और दोनों बार विजयी हुए, हालांकि बाद में उन्होंने यह सीट छोड़ दी.
1985 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी यहां से जीत दर्ज कर राजनीति को चौंका दिया था. दानापुर विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास लालू प्रसाद यादव से गहराई से जुड़ा हुआ है. उन्होंने 1995 और 2000 में इस सीट से चुनाव लड़ा और दोनों बार विजयी हुए, हालांकि बाद में उन्होंने यह सीट छोड़ दी.
5/7
लालू प्रसाद यादव के बाद हुए उप-चुनावों में पहले भाजपा के विजय सिंह यादव (1996) और फिर राजद के रामानंद यादव (2002) विजयी हुए.
लालू प्रसाद यादव के बाद हुए उप-चुनावों में पहले भाजपा के विजय सिंह यादव (1996) और फिर राजद के रामानंद यादव (2002) विजयी हुए.
6/7
दानापुर की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने स्वयं इस सीट से दो बार चुनाव लड़ा था. दानापुर की भौगोलिक और सामाजिक विविधता इसे अद्वितीय बनाती है यहां एक ओर शहरी क्षेत्र की चमक-दमक, दूसरी ओर उपजाऊ ग्रामीण इलाका और तीसरी ओर गंगा के बीचोंबीच फैला दियारा क्षेत्र है.
दानापुर की राजनीति की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने स्वयं इस सीट से दो बार चुनाव लड़ा था. दानापुर की भौगोलिक और सामाजिक विविधता इसे अद्वितीय बनाती है यहां एक ओर शहरी क्षेत्र की चमक-दमक, दूसरी ओर उपजाऊ ग्रामीण इलाका और तीसरी ओर गंगा के बीचोंबीच फैला दियारा क्षेत्र है.
7/7
2025 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर रीतलाल यादव और भाजपा उम्मीदवार राम कृपाल यादव के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.
2025 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर रीतलाल यादव और भाजपा उम्मीदवार राम कृपाल यादव के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है.
Published at : 26 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election 2025 Danapur Assembly Seat Reetlal Yadav

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Tej Pratap Yadav किसकी वजह से परिवार से निकाले गए ? बता दिया सारा राज | Bihar Chunav | Mahua
Mann Ki Baat LIVE: पीएम मोदी के मन की बात | 127th Episode | Bihar Election 2025 | Chhath Festival
India फिर बना दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती Economy ! IMF की report में बड़ा खुलासा| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
'9/11 के बाद आंटी ने हिजाब पहनकर सफर करना बंद कर दिया...', जोहरान ममदानी के बयान पर जेडी वेंस ने दिया जवाब
बिहार
Bihar Politics: आरजेडी में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
RJD में वापसी करेंगे तेज प्रताप यादव? पूर्व मंंत्री ने परिवार से विवाद पर कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित शर्मा कितने नंबर पर?
वनडे में सबसे ज्यादा उम्र में शतक लगाने वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, 38 साल के रोहित कितने नंबर पर?
विश्व
पाकिस्तान का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
PAK का ये शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित, दिल्ली से दोगुना हुआ AQI; GRAP की तरह वहां क्या प्लान?
टेलीविजन
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
क्रिस्टल डिसूजा ने अपने बॉयफ्रेंड से तोड़ा रिश्ता, तीन साल से कर रहे थे डेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
शिक्षा
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
प्राइवेट जेट उड़ाने वाले पायलट की कितनी होती है सैलरी, जानें कौन-कौन सी डिग्री की पड़ती है जरूरत
हेल्थ
Kidney Transplant: ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ट्रांसप्लांट के बाद शरीर को एक्सेप्ट करने में कितना वक्त लेती है किडनी, सपोर्ट न करे तो जान बचाने के क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget